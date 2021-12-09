Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır ve nasıl bulunur? Örnekleri ile konu anlatımı

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Her geometrik şeklin farklı kenar sayısı ve buna bağlı olarak da iç açıları toplamının varlığı söz konusudur. Farklı işlemler doğrultusunda çizimler gerçekleştirerek iç açıları bulmak mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda çokgenlerin sahip durumda oldukları iç açıları toplamı kenar sayısına bağlı olarak standart şekilde öne çıkmaktadır.

Beşgenin İç Açıları Toplamı Kaçtır ve Nasıl Bulunur?

Bir geometrik şekil olma özelliği barındırmakta olan beşgen ile alakalı olarak insanların en çok merak etmekte oldukları konu beşgenin iç açılarını toplamı kaçtır ve nasıl bulunur şeklinde sorulan sorunun yanıtıdır. Bu sorunun yanıtı ise oldukça kolaydır. Buna göre bir beşgenin iç açıları toplamı 540 derecedir.

Bu durum bir beşgenin toplam olarak 5 adet kenarının olmasıyla birlikte ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bir beşgenin iç köşegenlerden çizgi çekmek yoluyla 3 adet üçgen oluşturmak suretiyle iç açılarının toplamını bulmak mümkün olmaktadır.

Bunun sebebi ise bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olmasıdır. 183 sayısı ile 3 sayısı çarpıldığında toplamda 540 sonucu ortaya çıkar ve bu da beşgenin iç açıları toplamını vermektedir. Bu sayede oldukça kolay bir şekilde ve bir hayli kısa süre içerisinde beşgen iç açıları toplamı ortaya çıkarılabilir olmaktadır.

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Örnekleri İle Konu Anlatımı

5 adet kenarı bulunmakta olan bir çokgene beşgen adı verilmektedir. Bu noktada ortadan ikiye bölündüğünde görülen çekirdek kısmı, bamya çiçeği ve bamya beşgen şekline gösterilebilecek olan en güzel örnekler arasında yerini almaktadır. Her bir kenar uzunluğu ve her bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit durumda olan beşgenlere de düzgün beşgenler adı verilmektedir. Bu konuyla alakalı olarak pek çok insan Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır? Sorusunu sormakta ve bu sorunun yanıtını bula-bilmek için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

Geometri problemlerinde karşımıza çıkmakta olan çeşitli soruları cevaplarken "Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?" Şeklinde sorulmuş olan bir sorusunun cevabını bilmek sorunun çözümünde oldukça büyük bir yardım sağlayabilir. Beş kenara sahip durumda olan çokgenlere beşgen denir. Sahip olduğu her bir kenar uzunluğu ve her bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit durumda olan beşgenlere ise düzgün beşgenler adı verilmektedir.

Bir beşgenin iç açılarının toplamı nasıl bulunur sorusuna yanıt olarak şöyle bir cevap verilir:

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Bir beşgenin iç açılarının toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°' derecedir. Bu doğrultuda bir beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Şeklinde sorulmuş olan soruya verilebilecek cevap 540° olur. Bu cevabın verilmesinden sonra şu şekilde de bir açıklama yapılabilir:

Üçgende 1 adet üçgen bulunmaktadır. İç açıları toplamı ise 180 derecedir.

Karede 2 adet üçgen bulunması durumu söz konusudur. Bu durumda iç açıları toplamı 180*2 = 360 derece olarak bulunmaktadır.

Düzgün beşgenlerde ise 3 adet üçgen bulunması durumu söz konusudur. Aynı şekilde düzgün beşgenlerin iç açılarının toplamı 180*3 =540 derece olarak bulunur.

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Beşgenlerle ilgili olan bu hesaplamalarının nasıl yapılacağının kişiler tarafından çok iyi bilinmesi oldukça önemlidir. Bu sayede beşgen adı verilen geometrik şekiller ile alakalı olarak karşı karşıya kalınan çeşitli soruların çözümü oldukça büyük bir ölçüde kolay bir hal alacaktır.