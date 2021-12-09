Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır ve nasıl bulunur? Örnekleri ile konu anlatımı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yoğun kar etkili oldu Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi bulduYoğun kar etkili oldu! Lapa lapa yağdı, kalınlığı 30 santimi buldu#Meteoroloji
Galatasarayda Fatih Terimden sağlık durumu için açıklama: Operasyon ihtimali varGalatasaray'da Fatih Terim'den sağlık durumu için açıklama: 'Operasyon ihtimali var'#Galatasaray
Sivilce sıkmak felce neden olur mu Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...Sivilce sıkmak felce neden olur mu? 'Özellikle tehlike üçgenine çok dikkat...'#Dermatoloji
Kabine sonrası kritik mesajlar: Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsunKabine sonrası kritik mesajlar: 'Ne yaptığımızı biliyoruz, milletimiz sabırlı olsun'#Recep Tayyip Erdoğan
MTV indirimi Resmi Gazetede yayımlandıMTV indirimi Resmi Gazete'de yayımlandı#MTV
Bakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptıBakan Koca son durumu açıkladı ve kritik bir uyarı yaptı#Koronavirüs
Mecliste yüksek tansiyon Bakan Soylu: İftiraya direnç en onurlu haktırMeclis'te yüksek tansiyon! Bakan Soylu: "İftiraya direnç en onurlu haktır"#TBMM
Panik anları İnsanlar dışarı kaçmaya başladı 88 daire boşaltıldıPanik anları! "İnsanlar dışarı kaçmaya başladı" 88 daire boşaltıldı#İzmir
ASELSAN satılacak iddialarına net yanıt Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor'ASELSAN satılacak' iddialarına net yanıt! "Bu açıklamayı yapmak bile tuhaf geliyor"#İsmail Demir
Erdoğandan Kılıçdaroğlunun Meclisteki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikasıErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun Meclis'teki el hareketine tepki: Tam bir ibret vesikası#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Alkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: Ama ayıp ediyorsunAlkollü, ehliyetsiz ve agresif... Polisleri şaşkına çeviren yanıt: 'Ama ayıp ediyorsun'#Alkollü Sürücü
Beşiktaşta Sergen Yalçın için istifa iddiasıBeşiktaş'ta Sergen Yalçın için istifa iddiası!#Beşiktaş
3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam3600 ek göstergede son durum... İşte emekli ikramiyesine yansıyacak rakam!#Memur-Sen
Kadir Doğuludan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettimKadir Doğulu'dan o iddialara cevap: Evet, ihanet ettim!#Kadir Doğulu
Dünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicrondan ilk sonuçlar geldiDünyayı ayağa kaldıran aşı iddiası... Ve Omicron'dan ilk sonuçlar geldi#Kovid Aşısı
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır ve nasıl bulunur? Örnekleri ile konu anlatımı

#Beşgenin İç Açıları Toplamı Kaçtır Ve Nasıl Bulunur?#Örnekler#Konu Anlatımı
Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır ve nasıl bulunur Örnekleri ile konu anlatımı

Geometrik şekiller arasında matematik dersinde en çok kullanımı söz konusu olan şekiller arasında beşgen yer almaktadır. Özellikle de beşgenin iç açıları ve dış açıları konusunda öğrencilerin mutlaka bilmesi gerekli olan geometrik şekiller arasında bulunmaktadır. Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır ve nasıl bulunur? Örnekleri ile konu anlatımını detaylarıyla derledik.

 

Haberin Devamı

Her geometrik şeklin farklı kenar sayısı ve buna bağlı olarak da iç açıları toplamının varlığı söz konusudur. Farklı işlemler doğrultusunda çizimler gerçekleştirerek iç açıları bulmak mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda çokgenlerin sahip durumda oldukları iç açıları toplamı kenar sayısına bağlı olarak standart şekilde öne çıkmaktadır.

Beşgenin İç Açıları Toplamı Kaçtır ve Nasıl Bulunur?

Bir geometrik şekil olma özelliği barındırmakta olan beşgen ile alakalı olarak insanların en çok merak etmekte oldukları konu beşgenin iç açılarını toplamı kaçtır ve nasıl bulunur şeklinde sorulan sorunun yanıtıdır. Bu sorunun yanıtı ise oldukça kolaydır. Buna göre bir beşgenin iç açıları toplamı 540 derecedir.

Bu durum bir beşgenin toplam olarak 5 adet kenarının olmasıyla birlikte ön plana çıkmaktadır. Aynı zamanda bir beşgenin iç köşegenlerden çizgi çekmek yoluyla 3 adet üçgen oluşturmak suretiyle iç açılarının toplamını bulmak mümkün olmaktadır.

Bunun sebebi ise bir üçgenin iç açıları toplamının 180 derece olmasıdır. 183 sayısı ile 3 sayısı çarpıldığında toplamda 540 sonucu ortaya çıkar ve bu da beşgenin iç açıları toplamını vermektedir. Bu sayede oldukça kolay bir şekilde ve bir hayli kısa süre içerisinde beşgen iç açıları toplamı ortaya çıkarılabilir olmaktadır.

Haberin Devamı

Örnekleri İle Konu Anlatımı

5 adet kenarı bulunmakta olan bir çokgene beşgen adı verilmektedir. Bu noktada ortadan ikiye bölündüğünde görülen çekirdek kısmı, bamya çiçeği ve bamya beşgen şekline gösterilebilecek olan en güzel örnekler arasında yerini almaktadır. Her bir kenar uzunluğu ve her bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit durumda olan beşgenlere de düzgün beşgenler adı verilmektedir. Bu konuyla alakalı olarak pek çok insan Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır? Sorusunu sormakta ve bu sorunun yanıtını bula-bilmek için internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştirmektedir.

Geometri problemlerinde karşımıza çıkmakta olan çeşitli soruları cevaplarken "Beşgenin iç açıları toplamı kaçtır?" Şeklinde sorulmuş olan bir sorusunun cevabını bilmek sorunun çözümünde oldukça büyük bir yardım sağlayabilir. Beş kenara sahip durumda olan çokgenlere beşgen denir. Sahip olduğu her bir kenar uzunluğu ve her bir iç açısının ölçüsü birbirine eşit durumda olan beşgenlere ise düzgün beşgenler adı verilmektedir.

Bir beşgenin iç açılarının toplamı nasıl bulunur sorusuna yanıt olarak şöyle bir cevap verilir:

Haberin Devamı

Bir beşgenin iç açılarının toplamı 540°, dış açıların toplamı ise 360°' derecedir. Bu doğrultuda bir beşgenin iç açıları toplamı kaç derece? Şeklinde sorulmuş olan soruya verilebilecek cevap 540° olur. Bu cevabın verilmesinden sonra şu şekilde de bir açıklama yapılabilir:

Üçgende 1 adet üçgen bulunmaktadır. İç açıları toplamı ise 180 derecedir.

Karede 2 adet üçgen bulunması durumu söz konusudur. Bu durumda iç açıları toplamı 180*2 = 360 derece olarak bulunmaktadır.

Düzgün beşgenlerde ise 3 adet üçgen bulunması durumu söz konusudur. Aynı şekilde düzgün beşgenlerin iç açılarının toplamı 180*3 =540 derece olarak bulunur.

Haberin Devamı

Beşgenlerle ilgili olan bu hesaplamalarının nasıl yapılacağının kişiler tarafından çok iyi bilinmesi oldukça önemlidir. Bu sayede beşgen adı verilen geometrik şekiller ile alakalı olarak karşı karşıya kalınan çeşitli soruların çözümü oldukça büyük bir ölçüde kolay bir hal alacaktır.

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Beşgenin İç Açıları Toplamı Kaçtır Ve Nasıl Bulunur?#Örnekler#Konu Anlatımı

BAKMADAN GEÇME!

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak

Ek zam gelebilir... Emeklilerin yeni yıl zammı ne olacak?

#Emekli Zammı
Hayvanseverler dikkat Üç hafta kaldı...

Hayvanseverler dikkat! Üç hafta kaldı...

#Evcil Hayvanlar
Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı

Ünlü oyuncu yıllar önceki fotoğrafıyla nostalji yaptı... Onu tanıdınız mı?

#Ünlülerin Okul Fotoğrafları