Beş Parmağın Beşi Bir Olmaz atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Beş Parmağın Beşi Bir Olmaz atasözü, belirli bir grup insanların içinde, birbirlerine benzeyen kişiler olduğu kadar, hiç benzemeyen kişilerinde olabileceğini anlatan bir atasözüdür.

Beş Parmağın Beşi Bir Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Türk Dil Kurumuna göre; sınırlı bir takım insan birliği içinde benzerlikler olduğu kadar, farklılıklar da vardır manasına gelen bir söz.

İnsanlar yetenek, beceri ve duygu gibi özellikler bakımından aynı değillerdir. İnsanlar kişilik ve davranış bakımından farklılıklar gösterebilir. Kardeşler arasında veya aynı işi yapan insanlar arasında da farklı meziyetler ve yetenekler olabilir. Aynı paydada birleşen insanlar olsa dahi, birbirinin aynısı değillerdir.

Beş Parmağın Beşi Bir Olmaz Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

- Doktor kardeşimin alerjisi olmadığını duyunca beş parmağın beşi bir olmaz dedi.

- Aslı’nın uzun boylu olduğunu görünce, beş parmağın beşi bir olmaz diye düşündüm.