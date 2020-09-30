Beş kardeşe tek bilgisayar yetiyor

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde yaşayan beşizler, Kovid-19 salgını sürecinde, eğitimlerine Eğitim Bilişim Ağı (EBA) ve canlı derslerle devam ediyor. Akdağmadeni ilçesinde İbrahim ve Özlem Bulut çiftinin 2012 yılında dünyaya gelen prematüre beşiz çocukları, aynı anda tek bilgisayar ile ders yapıyor. Bulut ailesi için çocukları farklı sınıflara giden diğer ailelere göre işler daha kolay. En azından her çocuğa ayrı bir bilgisayar ayrı bir televizyon sağlamak gibi bir dertleri yok. Çünkü aynı sınıfa giden beşizler evde de bir sınıfın öğrencileri gibi yan yana oturup aynı dersi dinliyor, aynı konuları işliyorlar. Annelerinin, eğitimlerini yakından takip ettiği beşizler, dersten sonra da öğretmenlerinin verdiği ödevleri yapıyorlar. Beşizler canlı derslere katılarak öğretmenleri ve arkadaşlarıyla da ekranda görüşüyor.

Anne Özlem Bulut, çocuklarının EBA TV ve canlı derslerle eğitimlerini sürdürdüğünü söyledi. Ev işlerini çocuklarının ders saatlerine göre ayarladıklarını belirten Bulut, şöyle konuştu:

"Saat 13.10'da canlı ders başlıyor ve 16.00'ya kadar sürüyor. Canlı derslerde bazen internet sorunu oluyor, bağlantı sağlanamıyor, geç katılmalar oluyor. Evimizde tek bilgisayar var. İnternetimizi de komşudan alıyoruz ama internet bağlatacağız. Okuldaki eğitimle evde ekran başındaki eğitim bir değil. Okulda olsa daha iyi olurdu, evde ister istemez serbest oluyorlar, okuldaki gibi derslere dikkatini veremiyorlar. Elimizden geleni yapıyoruz ama yine de olmuyor. İnşallah virüs bir an önce gider de okullarımız açılır. Çocuklar okulun açılmasın çok istiyor, sürekli dua ediyorlar. Arkadaşlarını ve öğretmenlerini çok özlediler."

Beşizlerden Zeynep Bulut da haftanın altı günü canlı derse katıldıklarını, dersleri EBA TV'den izlediklerini belirterek "Okulların bir an önce açılmasını istiyoruz. Öğretmenimi ve arkadaşlarımı çok özledim. Okullar açılsın diye dua ediyorum" dedi.

Ömer Faruk Bulut ise sabah erken kalktığını ve okula gidecek gibi hazırlık yaptığını anlatarak kardeşleriyle okula gitmeyi çok özlediğini söyledi.