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Haber Giriş: 03.10.2020 - 01:34 | Son Güncelleme:

Beş hececiler kimdir ve hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Beş hececiler temsilcileri, şiirleri ve özellikleri konu anlatımı

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Beş hececiler kimdir ve hangi dönemde ortaya çıkmıştır? Beş hececiler temsilcileri, şiirleri ve özellikleri konu anlatımı
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''Hecenin Beş Ozanı'' ismiyle de bilinen Beş Hececiler, önce aruz vezni daha sonra hece ölçüsüyle şiir yazan bir edebiyat topluluğudur. Şairlerin hece ölçüsüne geçmelerindeki en büyük etken Ziya Gökalp'in Türkçülük Akımı olmuştur. Beş Hececiler hangi dönemde ortaya çıkmıştır, özellikleri nelerdir? Sizin için derledik.

Hececiler, ilde sadeleşme akımının öncüleri kabul edilirler. 11'li hece ölçüsüyle yazdıkları için bu ismi almışlardır.

 Beş Hececiler Kimdir ve Hangi Dönemde Ortaya Çıkmıştır?

 Beş Hececiler, I. Meşrutiyet döneminden sonra ortaya çıkmıştır. Hececiler topluluğunu oluşturan şairler sırasıyla Halit Fahri Ozansoy, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek ve Orhan Seyfi Orhon'dur.

 Beş Hececiler Temsilciler ve Şiirleri

 1- Faruk Nafiz Çamlıbel

 Çoban Çeşmesi

 Derinden derine ırmaklar ağlar,

 Uzaktan uzağa çoban çeşmesi,

 Ey suyun sesinden anlayan bağlar

 Ne söyler şu dağa çoban çeşmesi

 2- Enis Behiç Koryürek

 Tuna Kıyısında

 Evimden uzakta, annemden uzak;

 Kimsesiz kalmışım yad ellerinde.

 Bir vefa ararım kalbe dolacak

 Gurbetin yabancı güzellerinde.

 3- Orhan Seyfi Orhon

 O Beyaz Bir Kuştu

 O, beyaz bir kuştu, uzun kanatlı;

 Ardında ışıktan bir iz bıraktı.

 Yek gibi dağları aştı bir atli,

 Arada bir engin deniz bıraktı.

 4- Yusuf Ziya Ortaç

 Anahtar

 Bulsam, bir sihirli anahtar bulsam,

 Toprak kilidini açsam dünyanın,

 Çözsem düğüm düğüm muammasını

 Ölüm denen sonsuz, büyük rüyanın!

 5- Halit Fahri Ozansoy

 Anadolu Akşamı

 Bir mektup parçası

 Sevgilim, ne kadar hüzünlü bilsen

 Bu ölgün akşamın ölgün bestesi,

 Uzak tepelerden, dağlardan esen

 Aşina olduğum rüzgarın sesi.

 Beş Hececiler Özellikleri

 İlk dönemlerinde Beş Hececiler dönemin birçok şairi gibi aruz vezniyle şiirler kaleme almıştır. Bu şiirler halkın anlamasının zor olduğu, ağır bir dille kaleme alınmış eserlerdir. Bu dönemde Ziya Gökalp'in Türkleşmek İslamlaşmak ve Muasırlaşmak kitabı sadece kitleler üzerinde değil şairler ve yazarlar üzerinde de etkili olmuştur. II. Meşrutiyetin ilanından sonra topluluktaki beş şair de şiirlerini hece ölçüsüyle yazmaya başladı. Milli Edebiyatın habercisi sayılabilecek nitelikte kaleme aldığı eserleri, geniş kitlelerce okunup beğenildi.

 Şiirlerinde vatan sevgisi, aşk acısı, ayrılık, özlem, yoksulluk, gurbet, yalnızlık gibi temaları işlediler. Genelde hece ölçüsüne sadık kaldılar. Ancak bazı şiirlerinde yine aruz vezni kullandılar. Beş Hececiler Türk şiirinde mihenk taşı kabul edilmektedir. Kendilerinden sonra gelen birçok şairi etkilemişler. Özellikle Orhan Veli, Melih Cevdet Anday ve Oktay Rıfat'ın kurduğu Garip akımı Beş Hececileri örnek almıştır.

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