Berzah Nedir? Berzah Alemi Nasıl Bir Yerdir

İslam inancında ruhların bekletildiği yerlere ikiye ayrılır. İlk alemin adı Kalu-Bela'dır. Özellikle tasavvuf inancında önemli bir yer tutan Kalu Bela'da tüm ruhlar dünyaya gönderilmeden önce Allah'ın huzurunda toplanmıştır. Berzah alemi ise dünya ile ahiret arasındaki geçiş yeridir.

Berzah Nedir?

Arapça kökenli bir sözcük olan olan berzah, dar geçit ve sıkıntı veren yer anlamına gelir. Kelimenin sözlük anlamı ise perdedir. İslam inancına göre berzah dünya ile ahiret yaşamı arasındaki bir perdedir. Kelime birçok kaynakta Alem-i Berzah olarak geçerdir.

Tarik-i Berzah ise, Berzaha giden yol manasına gelir. Dünya, Tarik-i Berzah'tır ve her kul, dünya hayatında yaptıklarının karşılığını hem berzahta hem de ahiret hayatında alacaktır.

Berzah Alemi Nasıl Bir Yerdir?

Berzah aleminin nasıl bir yer olduğuna dair Kuran'ı Kerim'de hiçbir ayet yoktur. Bu konuda alimler hadislerden yola çıkarak ve içtihat yaparak birtakım sonuçlara ulaşmıştır.

Berzah alemine geçmeden önce Münker ve Nekir adlı iki melek, ölünün yanına gelecek ve onu sorguya çekeceklerdir. Dinin ne, peygamberin kim sorularından sonra berzah aleminin kapıları açılacaktır.

Berzah Alemi, tıpkı ahiret gibi cennet, cehennem ve araftan oluşur. Dünya hayatında küçük büyük tüm günahlardan uzak duran mümin kullar için berzah, melekut alemine açılan bir kapıdır. Melekut aleminde sadece ''latif'' olarak nitelendirilen ruhani varlıklar ve insanlara hizmet etmekle görevli olan melekler yer alır. Yaygın inanışa göre, mümin kullar burada dünya hayatında olup bitenleri görebilecek ve birbirleriyle görüşebilecektir.

Allah'a şirk koşan, yeryüzünde fitne çıkaran, Allah'ın emirlerine karşı gelip yasaklarına uymayanlar ise berzah aleminde kabir azabı çekecektir. Mezarın sıkıştırması ve tabutun ölüyü dışarı atması, hadis kitaplarında da geçen kabir azaplarının başında yer alır.