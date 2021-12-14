Bertaraf etmek ne demek, ne anlama gelir? Bertaraf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Bertaraf Etmek ne demek, ne anlama gelir? Bertaraf Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

Bertaraf Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Yok Etmek 2- İzale Etmek 3- Helak Etmek 4- Dindirmek 5- Ortadan kaldırmak

6- Silmek 7- İmha Etmek 8- Gidermek 9- Kaldırmak 10- Bitirmek

Bertaraf Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

10 asırdır kullanılmakta olan bertaraf etmek kelimesi, saf dışı bırakmak ve yok etmek anlamına gelir. Farsça konuşulan ülkelerde bu kelime ''benden uzak dursun'' manasında kullanılır. Bertaraf etmek kelimesinin diğer anlamı sorunları çözmek, meseleleri gidermektir.

Bertaraf Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Bertaraf etmek sözcüğü birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

Bertaraf Etmek - Doğru Kullanım

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Bertarafetmek - Yanlış Kullanım

Ber taraf etmek - Yanlış Kullanım

Bertaraf Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Huzurunu kaçıran tüm sorunları birlikte bertaraf edeceğiz.

2- Aşk acısını bertaraf etmek ne mümkün!