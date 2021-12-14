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Bertaraf etmek ne demek, ne anlama gelir? Bertaraf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı? TDK sözlük anlamı

#Bertaraf#Kelime#TDK
Bertaraf etmek ne demek, ne anlama gelir Bertaraf etmek bitişik mi yazılır ayrı mı TDK sözlük anlamı

Dilimize Farsçadan geçmiş olan bertaraf sözcüğü, ber ve taraf kelimelerinin birleşmesiyle oluşturulmuştur. Ber kelimesi üzere, öteye, dışına anlamına gelir. Taraf ise yön ve cihet manasında kullanılır. Bertaraf etmek kelimesinin sözlük anlamı bir şeyi başka bir tarafa itmektir. Bu kelime aynı zamanda, ortadan kaldırmak ve zarar veremeyecek duruma getirmek manasına gelir.

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Bertaraf Etmek ne demek, ne anlama gelir? Bertaraf Etmek bitişik mi yazılır ayrı mı tüm detayları ile derledik.

 Bertaraf Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

 1- Yok Etmek 2- İzale Etmek 3- Helak Etmek 4- Dindirmek 5- Ortadan kaldırmak

 6- Silmek 7- İmha Etmek 8- Gidermek 9- Kaldırmak 10- Bitirmek

 Bertaraf Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

 10 asırdır kullanılmakta olan bertaraf etmek kelimesi, saf dışı bırakmak ve yok etmek anlamına gelir. Farsça konuşulan ülkelerde bu kelime ''benden uzak dursun'' manasında kullanılır. Bertaraf etmek kelimesinin diğer anlamı sorunları çözmek, meseleleri gidermektir.

 Bertaraf Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

 Bertaraf etmek sözcüğü birleşik isim değil tamlama olduğu için ayrı yazılması gerekir.

 Bertaraf Etmek - Doğru Kullanım

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 Bertarafetmek - Yanlış Kullanım

 Ber taraf etmek - Yanlış Kullanım

 Bertaraf Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

 1- Huzurunu kaçıran tüm sorunları birlikte bertaraf edeceğiz.

 2- Aşk acısını bertaraf etmek ne mümkün!

 

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#Bertaraf#Kelime#TDK

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