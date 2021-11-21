Bernoulli İlkesi nedir? Bernouilli İlkesi özellikleri ve örnekleri

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Usta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldıUsta oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı#Kadir İnanır
Alanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar Emre Akbabanın golü neden iptal edildiAlanyaspor-Beşiktaş maçından çok konuşulan karar! Emre Akbaba'nın golü neden iptal edildi?#Beşiktaş
İşte en ucuz otomobiller Listeler güncellenecekİşte en ucuz otomobiller! Listeler güncellenecek#Otomobil
Türkiyeden Dendiasın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruzTürkiye'den Dendias'ın açıklamalarına tepki: Yunanistan’ı aklıselime davet ediyoruz#Nikos Dendias
Durmuş Yılmazın sözleri büyük tepki çekti Ve özür diledi...Durmuş Yılmaz'ın sözleri büyük tepki çekti! Ve özür diledi...#Durmuş Yılmaz
Beşiktaş yine kayıp Süper Ligde hasret 3 maça çıktıBeşiktaş yine kayıp! Süper Lig'de hasret 3 maça çıktı#Alanyaspor
Bakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: Oranı yükseltmeliyizBakan Koca tabloyu paylaşıp çağrıda bulundu: 'Oranı yükseltmeliyiz'#Koronavirüs
Erdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayızErdoğan partililere seslendi: Hiç endişeniz olmasın, biz dimdik ayaktayız#Erdoğan
Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...Zamana karşı yarış: 3 çocuk alevlerin arasında mahsur kaldı...#Yangın
Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı Nüfusun yüzde 60ı...Bakan Koca duyurdu: 50 milyonu aştı! Nüfusun yüzde 60'ı...#Fahrettin Koca
Melek olup uçtu Küçük Müslüme’ye veda...Melek olup uçtu! Küçük Müslüme’ye veda...#Müslüme Yağal
Bakan Dönmezden doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli olduBakan Dönmez'den doğal gaz açıklaması... Günlük test rakamı belli oldu#Doğal Gaz
TMSFden önemli adım 6 şirket daha devrolduTMSF'den önemli adım! 6 şirket daha devroldu#TMSF
Bella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdimBella Hadid eleştirilere yanıt verdi: Ben de olsam kendimi dinlemezdim#Bella Hadid
Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı Saatlerini hep 5-10 dakika ileri ayarlıyor... Nedeni şaşırttı!#Ünlülerin Takıntıları
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Bernoulli İlkesi nedir? Bernouilli İlkesi özellikleri ve örnekleri

Bernoulli İlkesi nedir Bernouilli İlkesi özellikleri ve örnekleri

Bernoulli ilkesi çok fazla bilinen bir ilke değildir. Fizik derslerinde sıklıkla karşılaşılabilen Bernoulli ilkesini duyduğunuz zaman siz de bu ilke ile ilgili olarak bilgi sahibi olmak isteyebilirsiniz. Bernoulli ilkesi nedir? Bernouilli ilkesi özellikleri ve örnekleri nelerdir? Bernoulli ilkesi ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik.

Haberin Devamı

  Bernoulli ilkesi, enerjinin korunumu yasası ile ilgili olan bir kavram olarak bilinmektedir. Bernoulli ilkesi, akışkanlar dinamiğinde yer almakta olan bir ilke olarak da ifade edilebilir. Bernoulli ilkesinin adını ise Hollanda-İsviçre kökenli matematikçi Daniel Bernoulli'den aldığını söylemek mümkündür. Fizik ve tıp alanında Bernoulli ilkesinin oldukça fazla kullanıldığı bilinmektedir. Yavaş sıvı akışı için Bernoulli ilkesi için yazılan denklemler geçerli değildir. Genel olarak basınç konusu içerisinde değerlendirilen bir ilke olduğunu söylemek de mümkündür. 

 Bernoulli İlkesi Nedir? 

 Bernoulli ilkesi akışkanların hızı ile basıncı arasındaki ilişkiyi anlatmaktadır. Bernoulli ilkesi aynı zamanda Bernoulli prensibi olarak da bilinmektedir. Farklı kesit alanlarında ideal akışkan basıncının değişiminin ne şekilde olduğunu açıklayan bir ilke niteliğindedir. Bernoulli ilkesine göre akışkanın hızı ile basıncı arasındaki orantının ters olduğunu söylemek mümkündür. Ters orantıya bağlı olarak ise akışkanın hızının artmasına bağlı olarak kesitte bulunan basınçta bir azalma gözlemlenir. Aynı şekilde hızın azaldığı kesitte ise basınç artması gözlenebilir. 

 Hızlı akan sıvının daha düşük bir basınca sahip olması durumu ise Bernoulli ilkesi ile açıklanabilmektedir. Sıvının hareketine bağlı olarak örnek verilebilecek bir ilke olduğunu söylemek de mümkündür. 

Haberin Devamı

 Bernouilli İlkesi Özellikleri ve Örnekleri 

 Bernoulli ilkesinin enerjinin korunumu yasası ile doğrudan bir ilgisinin bulunduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Akışkan basıncı ile akışkan akışının hızı arasındaki ilişkiyi ifade etmektedir. Akışkan dinamiği ile ilgili olarak son derece önemli bir ilke olarak da bilinmektedir. Bu ilkeye göre eğer bir akışkanın hızı artarsa bu durumda dengeyi sağlamak için statik basıncın düşmesi gerekmektedir. Ters orantıyla sağlanması mümkün olmaktadır. Statik basıncın düşmesi ise potansiyel enerjinin düşmesi ile aynı kavram olarak açıklanabilir. 

 Bernouilli ilkesine göre akışkan basıncının hızına ve yüksekliğine ilişkin olduğunu söylemek de mümkündür. Akışkanlar dinamiğine göre sıvıların yükselmenin bir sonucu olarak ortaya çıktığını söylemek mümkündür. Sıvının farklı bölümlerinde oluşan farklı basınç farklılıklarına bağlı olarak da aktığını söylemek mümkün olur. Buna bağlı olarak yüksek basınçlı bölgede bulunan sıvıların daha düşük basınçlı bölgelere doğru aktığını söylemek de mümkündür. Sıvının akış hızının artmasına bağlı olarak sahip olduğu basıncının da daha düşük olduğunu söylemek mümkündür. 

 Bernouilli İlkesi Örnekleri 

Haberin Devamı

 Bernoulli ilkesine verilecek olan örnekler ile konunun daha iyi bir şekilde anlanması mümkün olmaktadır. Uçak kanadı ilkenin en bilinen örneklerinden birisi olarak ifade edilebilir. Uçağın kanadında oluşan basınç farkına bağlı olarak uçağın havalanması mümkün olmaktadır. Bir uçak kanadı düşünüldüğü zaman kanadın alt kısmı kavisliyken üst kısmının ise düz olduğu söylenebilir. Uçakta iki farklı kanat bulunmaktadır. Kanatların birinden diğerine eşit aralıklarla geçmesine bağlı olarak zaman farkları oluşmaktadır. Uçağın havalanmasını sağlayan yerden kaldırma kuvvetinin oluşumu ise Bernoulli ilkesine bağlı olarak açıklanabilir. 

Haberin Devamı

 Bernoulli ilkesini anlatmak için yaygın olan örnekler arasında aerodinamik ve hidroelektrik santralleri de yer almaktadır. Bernoulli ilkesinin basıncı azaltan bir prensip olduğunu söylemek de mümkündür. Aynı zamanda Bernoulli ilkesi içerisinde bulunan Bernoulli denklemi de oldukça önemlidir. Üstelik yükselmenin bir sonucu olarak da ilkenin örneklerini saymak yardımcı olacaktır. Akışkan dinamiği problemlerini denklemler yardımıyla kolay bir şekilde çözmek de mümkün olmaktadır.

 

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu Nedir bu tuhaf küplerin sırrı

Kripto para yatırımcılarının yeni tutkusu! Nedir bu tuhaf küplerin sırrı?

#Volfram Küpleri
Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

Tanju Çolak: Hülya Avşar karımdan özür diledi

#Hülya Avşar
200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

200 ölümü engelledi... Farklı bir kahraman: ‘Köprü muhafızı’

#İntihar