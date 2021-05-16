Berlin Antlaşması Nedir? Berlin Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Bu antlaşmada birçok önemli konular ele alınmıştır. Berlin antlaşması ile birlikte ele alınan en önemli konu azınlıklar konusu ve kazançlar konusu olmuştur. Bundan dolayı tarihte önemli bir antlaşma olarak bilinir.

Berlin Antlaşması Nedir?

Osmanlı imparatorluğu gerileme döneminde birçok antlaşma imzalamıştır. O antlaşmalardan bir tanesi de Berlin antlaşmasıdır. Berlin antlaşması tarihte bir barış antlaşması olarak da bilinmektedir. Birçok devleti ilgilendiren bir antlaşma olduğundan dolayı önemi büyüktür. Bu antlaşma ile birlikte Balkanlar'da ki dengeler de değişmiştir. Bu antlaşma sonucunda Balkanlar'da yer alan topraklar el değişmiştir. Ayrıca azınlıkları da ilgilendiren bir antlaşma olmuştur.

Berlin Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleşmiştir?

Berlin Antlaşması Osmanlı imparatorluğu, Ruslar, İngilizler, Almanlar, Avusturya - Macaristan, İtalya ve Fransa devletleri arasında yapılmış olan bir antlaşmadır.

Berlin Antlaşması Tarihi ve Özeti

Berlin antlaşması 13 Temmuz 1878 yılında imzalanmış bir antlaşmadır. Bu antlaşma birden fazla devletin imzaladığı bir tarihi antlaşmadır. Bu antlaşmanın dili Türkçe, Rusça, Alman ve İngilizcedir. Bu antlaşmada Osmanlı imparatorluğunu Rum bir diplomat temsil etti. 93 harbi Osmanlı imparatorluğu ve Rusya arasında uzun süre sürmüş olan savaşlardan bir tanesidir. Bu savaştan artık yorulan Osmanlı imparatorluğu bu antlaşmayı imzalamak zorunda kalmıştır.

Bu durumdan ise İngilizler oldukça hoşnutsuzdu. Çünkü Rusların Balkanlarda bir hakimiyet kurması işlerine gelmiyordu. Berlin antlaşması Osmanlı imparatorluğunun tüm çıkarlarına tamamen ters olan bir antlaşmadır. Rusların dayattığı bu antlaşma hem Avrupalı devletlerden hem de Osmanlı imparatorluğu tarafından reddedildi.

Berlin Antlaşması Maddeleri

- Balkanlarda yer alan ve Osmanlı toprağı saylan Sırbistan, Romanya ve Karadağ bu antlaşma ile birlikte tamamen bağımsız bir devlet olacaklardır.

- Bosna Hersek bir müddet Avusturya egemenliği altına girecektir.

- Osmanlı sınırları içerisinde yer alan Bulgaristan 3 bölgeye ayrılacaktır. Aynı zamanda bu ülkenin sınırları da küçülecektir.

- Bulgaristan bölgesinin bir kısmı Osmanlı imparatorluğuna vergi ödeyecektir. İç işlerinde tamamen bağımsız dış işlerinde ise Osmanlı imparatorluğuna bağlı olan bir özerk bölge olacaktır.

- Osmanlı imparatorluğunun ödeyeceği savaş tazminatı Ruslara taksitli bir şekilde verilecektir.

- Doğu Anadolu'da islahatlar yapılacaktır.

- Kosova ülkesi Osmanlı imparatorluğuna bırakılacaktır.

- Doğu beyazıt Osmanlı imparatorluğuna ait olacaktır.

- Makedonya Osmanlı imparatorluğuna bağlı olacaktır fakat islahatlar olması şartıyla.

- Osmanlı imparatorluğu Doğu Anadolu'da yaşayan Ermeni halkının lehine olarak islahatlar düzenleyecektir.

Berlin Antlaşması Önemi

Günümüzde de devam eden Ermeni meselesi bu antlaşma ile birlikte fitillenmiştir. Bu antlaşma tarihte bir barış antlaşması olarak bilinmektedir. Osmanlı imparatorluğunun tarihi boyunca ve gerilme döneminde en çok toprak kaybettiği antlaşma Berlin antlaşması olmuştur.

Berlin Antlaşması Sonuçları

- Bosna Hersek Avusturya'nın egemenliğine bırakıldı.

- Bulgar prensliği kuruldu.

- Kıbrıs tamamen İngiltere'ye kiralandı.

- Artvin, Ardahan ve Kars Ruslara verildi.

- Ermenilerin lehine düzenlenmesi gereken islahatlar nüfusları yetmediği gerekçesi ile hiçbir zaman uygulanamamıştır.

- Kotur bölgesi İran'a bırakıldı.

- Dobruca artık tamamen Romanya toprakları haline geldi.

- Niş Sırbistan'a verildi.

- Teselya bölgesi de Yunanlılara verildi.