Berkeley onu o bilimi seçti

Haberin Devamı

Annesi ev hanımı babası doktor olan Muhammed Mirza, Konya’daki Tedem Koleji’nde tam burslu okuyor. 12’nci sınıf öğrencisi Muhammed Mirza’nın en büyük hayali teknoloji ve mühendislik alanında ABD’de okumaktı. Bu nedenle henüz lise öğrencisiyken robotik alanında kendini geliştirdi, kurduğu teknoloji ve girişim topluluğuyla 14-18 yaş aralığındaki 600 bin gence ulaştı ve eğitimler vermeye başladı. Tam bu sırada Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den de kabul almayı başardı. Ancak karar aşamasında işiyle ABD’de üniversite fırsatının arasında kalınca, rotasını Avrupa’ya çevirmeye karar verdi. Muhammed Mirza, kendisini bu karara götüren yolculuğunu şöyle anlattı:

Gözden Kaçmasın Uzun yaşam hastalığı Haberi görüntüle

GIRO’YLA 600 BİN GENCE ULAŞTI

“Robotik alanında çalışmayı çok seviyordum ancak Konya’da bu çalışmalarımı destekleyecek bir yer yoktu. 9’uncu sınıftayken ‘O zaman ben kurarım’ diyerek yola çıktım. Böylece o yıl, Küresel inovasyon ve Robotik Organizasyonu (Global Innovation and Robotics Organisation–GIRO) isimli oluşumu kurdum. Şu an Türkiye dahil 4 farklı ülkede 20 farklı şehirde faaliyet gösteriyoruz. GIRO’da ulusal yarışmaların yanı sıra dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FRC (FIRST Championship) robot yarışmalarına da hazırlanan takımlar var. Burada robotik, yazılım ve kodlamaya ilgi duyan öğrenciler bir araya gelerek katılacakları yarışmalara hazırlanıyor. GIRO ile amacım lise çağında dünyayla yarışabilir gençlerin yetişmesini sağlamak. Şu an İtalya, İsviçre ve Finlandiya’da yükseköğrenimini devam ettiren arkadaşlarımız orada da bu faaliyetimizi sürdürüyor.”





Haberin Devamı

“Hayalim üniversiteyi ABD’de okumaktı. Amerika’daki Berkeley dahil olmak üzere pek çok üniversiteye başvuru yaptım. Berkeley bana Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ne kabul edildiğimi bildiren bir e-posta gönderdi. Okul burs vermiyor ama bana burs verecek isimler vardı. Yani orayı seçseydim burslu okuyabilecektim. Kabul mektubunu aldıktan sonraki ilk 3 hafta uyku uyuyamadım. Gitmeme seçeneğini düşünmemdeki en büyük etken bu zamana kadar kendimi internetteki kaynaklardan geliştirebildiğimi görmekti. Amerika’ya gittiğimde her şeye sıfırdan başlayacaktım ve burada başlattığım teknoloji ve mühendisliği yayma odaklı topluluğumdan, buna bağlı projelerimden kopmam gerekecekti. Bunun olmasını istemiyordum o nedenle Berkeley kabulüne olumlu dönmedim. Üniversite eğitimimi Türkiye’deki işlerimi de rahatlıkla sürdürebileceğim Avrupa’daki bir okulda sürdürmeyi düşünüyorum.”





