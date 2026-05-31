×
Günlük Egazete© Copyright 2026 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLARRESMİ İLANLARSON DAKİKA
HABERLEREğitimBerkeley onu o bilimi seçti

Berkeley onu o bilimi seçti

Güncelleme Tarihi:

#Muhammed Mirza Koçak#Berkeley#GIRO
Berkeley onu o bilimi seçti
Melike ÇALKAP
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 31, 2026 07:00

Konyalı Muhammed Mirza Koçak, ABD’deki University of California Berkeley’den kabul aldı. Ancak Türkiye’de kurduğu teknoloji ve mühendislik girişiminden uzak kalmamak için ABD yerine Avrupa’da okumaya karar verdi.

Haberin Devamı

Annesi ev hanımı babası doktor olan Muhammed Mirza, Konya’daki Tedem Koleji’nde tam burslu okuyor. 12’nci sınıf öğrencisi Muhammed Mirza’nın en büyük hayali teknoloji ve mühendislik alanında ABD’de okumaktı. Bu nedenle henüz lise öğrencisiyken robotik alanında kendini geliştirdi, kurduğu teknoloji ve girişim topluluğuyla 14-18 yaş aralığındaki 600 bin gence ulaştı ve eğitimler vermeye başladı. Tam bu sırada Kaliforniya Üniversitesi, Berkeley’den de kabul almayı başardı. Ancak karar aşamasında işiyle ABD’de üniversite fırsatının arasında kalınca, rotasını Avrupa’ya çevirmeye karar verdi. Muhammed Mirza, kendisini bu karara götüren yolculuğunu şöyle anlattı:

Gözden KaçmasınUzun yaşam hastalığıUzun yaşam hastalığıHaberi görüntüle

GIRO’YLA 600 BİN GENCE ULAŞTI

“Robotik alanında çalışmayı çok seviyordum ancak Konya’da bu çalışmalarımı destekleyecek bir yer yoktu. 9’uncu sınıftayken ‘O zaman ben kurarım’ diyerek yola çıktım. Böylece o yıl, Küresel inovasyon ve Robotik Organizasyonu (Global Innovation and Robotics Organisation–GIRO) isimli oluşumu kurdum. Şu an Türkiye dahil 4 farklı ülkede 20 farklı şehirde faaliyet gösteriyoruz. GIRO’da ulusal yarışmaların yanı sıra dünyanın en prestijli robotik organizasyonlarından biri olan FRC (FIRST Championship) robot yarışmalarına da hazırlanan takımlar var. Burada robotik, yazılım ve kodlamaya ilgi duyan öğrenciler bir araya gelerek katılacakları yarışmalara hazırlanıyor. GIRO ile amacım lise çağında dünyayla yarışabilir gençlerin yetişmesini sağlamak. Şu an İtalya, İsviçre ve Finlandiya’da yükseköğrenimini devam ettiren arkadaşlarımız orada da bu faaliyetimizi sürdürüyor.”

Berkeley onu o bilimi seçti

ABD YERİNE AVRUPA’YA

Haberin Devamı

“Hayalim üniversiteyi ABD’de okumaktı. Amerika’daki Berkeley dahil olmak üzere pek çok üniversiteye başvuru yaptım. Berkeley bana Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri Bölümü’ne kabul edildiğimi bildiren bir e-posta gönderdi. Okul burs vermiyor ama bana burs verecek isimler vardı. Yani orayı seçseydim burslu okuyabilecektim. Kabul mektubunu aldıktan sonraki ilk 3 hafta uyku uyuyamadım. Gitmeme seçeneğini düşünmemdeki en büyük etken bu zamana kadar kendimi internetteki kaynaklardan geliştirebildiğimi görmekti. Amerika’ya gittiğimde her şeye sıfırdan başlayacaktım ve burada başlattığım teknoloji ve mühendisliği yayma odaklı topluluğumdan, buna bağlı projelerimden kopmam gerekecekti. Bunun olmasını istemiyordum o nedenle Berkeley kabulüne olumlu dönmedim. Üniversite eğitimimi Türkiye’deki işlerimi de rahatlıkla sürdürebileceğim Avrupa’daki bir okulda sürdürmeyi düşünüyorum.”

Berkeley onu o bilimi seçti


 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Muhammed Mirza Koçak#Berkeley#GIRO

BAKMADAN GEÇME!