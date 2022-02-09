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Bering boğazı nerede, neden kullanılmaz? Bering boğazı hangi iki kara parçasını birleştirdi?

#Bering Boğazı Nerede Neden Kullanılmaz?#Coğrafya#Kıta
Bering boğazı nerede, neden kullanılmaz Bering boğazı hangi iki kara parçasını birleştirdi

Dünya üzerinde coğrafi olarak ilginç pek çok nokta bulunmaktadır. Everest dağı, Nemrut Dağı, Sibirya Çölü, Nil Nehri, Nijerya Şelalesi, Yağmur Ormanları gibi sayısız bölge vardır. Bunlar merak uyandırmakta ve insanlar bilgi toplamakta, sosyal medya üzerinde araştırma yapmakta, görsellerine veya varsa videolarına ulaşmaktadırlar. Boğazlar da enteresan ve önemli fonksiyonu olan coğrafi unsurlardandır. Boğazlar da araştırılan kavramlardır. İşte ilgiyle okuyacağınız Bering Boğazı Nerede, Bering Boğazı Neden Kullanılmaz, Bering Boğazı Hangi iki kara parçasını birleştirmektedir ve konu hakkında çok daha fazlasını sizin için derledik.

 

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Bering Boğazı Asya ve Amerika kıtalarının en yakın olduğu noktada bulunan bir boğazdır.

Bering Boğazı Nerede?

Coğrafi bir terim olan "boğaz"; kara parçaları arasında denizin çok daralmış olduğu yerdir. Boğazlar esasında bir nevi doğal kanallardır. Bu nedenle de boğazların deniz ulaşımını kolaylaştırıcı yönü vardır. Dünya üzerinde pek çok boğa bulunmaktadır. İstanbul Boğazı en bilinen örneklerindendir. Çanakkale Boğazı da ülkemizde bulunmaktadır. Cebellan Boğazı ya da Hürmüz Boğazı gibi başka boğazlar da vardır.

Boğazların sadece deniz yolu ulaşımı bakımından önemi bulunmamaktadır, boğazlar aynı zamanda stratejik açıdan da öneme sahip bulunmaktadır. Devletler, askeri yönden öneme ve üstünlük elde etmeye olanak verdiğinden bu su yollarına sahip olmaya çalışmaktadırlar. Boğazlara sınırları olmayıp, kendi topraklarında bulunmasa dahi çeşitli uluslararası anlaşmalarla bu su yolları üzerinde hakimiyet kurmaya çalışmaktadırlar.

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Boğazların ticari ve çevresel yönden de önemi vardır. Dünya ticaretinin yaklaşık %80 boğazlar üzerinden işlemektedir ve her yıl milyonlarca tankerler, yolcu ve yük gemileri bu boğazlardan geçmektedir. Uzunluk, derinlin ve genişlik bakımından denizlere benzemeyen boğazlardan geçen çok sayıda deniz taşıtı çevre kirliliğine ve beraberinde deniz kazaları gibi başka risk faktörlerine neden olabilmektedir.

Bering Boğazı ise bazı yönleri ile öne çıkmakta ve farklılık göstermektedir. Hatta denilebilir ki Bering Boğazı daha da jeostratejik öneme sahip bir boğazdır. Bunun sebebi Bering Boğazı'nın haritadaki yerine bakıldığında anlaşılmaktadır.

Berin Boğazı Asya Kıtası'nın en doğu noktası ile Amerika Kıtası'nın en batı noktasında arasında bir boğazdır. Bering Boğazı günümüzde siyasi olarak Rusya ile Amerika (Alaska) arasında sınır konumundadır.

ABD ve Rusya arasında hem sınır konumunda hem de Asya ile Amerika kıtalarının birbirlerine en yakın oldukları nokta olma durumundadır. Yani Berin Boğazı hem bu iki devlet arasında doğal bir sınır konumunda hem de her iki kıta arasındaki en yakın mesafe olma durumundadır.

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Bering Boğazı adını boğazı ilke kez 1728 tarihinde geçtiği kabul edilen Danimarkalı kaşif Vitus Bering tarafından almıştır. Rus Çarları bu tip keşif çalışmaları için yabancıları görevlendirdikleri için Danimarkalı Vitus Bering buayı keşfeden ilk kişi kabul edilmiş ve soyadı bu boğaza verilmiştir.

Berin Boğazı Neden Kullanılmaz?

Berin Boğazı, farklı alanlardaki bilim bilim insanlarının çalışmaların ada konu olan bir bölgedir. Çünkü buzullar çağında oluştuğu ve sular altında kalıncaya kadar Asya'dan Amerika kıtasına göçlerin olduğu iddiaları sürülmektedir.

Bering Boğazı su seviyesi ve diğer jeolojik ve denizcilik ilkeleri bakımından su yolu olarak kullanılmaya elverişli bulunmadığında kullanılmamaktadır. Bering Boğazı genellikle buzlarla kaplıdır.

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Bering Boğazı Hangi İki Kara Parçasını Birleştirdi?

Dünya haritasına bakıldığında birbirinden oldukça uzak olan iki devletin yani Rusya ve ABD'nin birbirine yakın coğrafi noktası olamayacağı düşünülebilir fakat durum öyle değildir. Bering Boğazı her iki kıtanın birbirine en yakın olduğu noktadır. Ayrıca burada her iki kıta arasında tarih farkı vardır, tam olarak 1 gün fark etmektedir.

 

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#Bering Boğazı Nerede Neden Kullanılmaz?#Coğrafya#Kıta

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