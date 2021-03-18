Berhudar Ol ne demek? Berhudar Ol deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Genellikle büyüklerimizin ellerini öperken duyduğumuz berhudar ol cümlesinin anlamı oldukça büyük olmaktadır.

Berhudar Ol Deyimin Ne Demek?

​​​​​​Berhudar ol deyimi iyi dilekleri sunmanın kısa biçimi olarak düşünülebilir. Altında yatan anlam ise; çok yaşa, güzel günler gör ve mutlu ol olmaktadır.

Berhudar Ol Anlamı

Eskiden beri söylenegelen ve genellikle büyüklerin ellerini öpüldüğünde ya da onlara bir şekilde hizmet ettiğinizden güzel bir gülümseme ile söylenen berhudar ol bütün iyi dileklerin bir arada söylenmiş hali olmaktadır. Diğer bir değişle sen beni mutlu ettin sende mutlu olasın demenin kısa yolu olmaktadır.

Berhudar Ol Deyiminin Cümle İçerisinde Kullanımı

Her bayram bütün kuzenler babaannemin evinde toplanırdık. Bayram sabahı evde büyük, küçük, çoluk çocuk demeden herkes sıraya girer ve onun elini öperdi ve o hiç usanmadan herkese berhudar ol evladım derdi.