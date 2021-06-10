Bergamot Nedir, Faydaları Nelerdir? Bergamot Nasıl Kurutulur, Nerede Yetişir?

Bergamot, antioksidanlara sahip olan ve hoş kokusu olan meyveler arasında yer alıyor.

Bergamot Nedir? Faydaları Nelerdir?

Bergamot, çok fazla antioksidan içeren bir meyvedir. Vitamin ve mineral türü içermesi nedeniyle şifalı meyve olarak bilinir. İltihap önleyici özelliği olan ve bağışıklık sistemlerinin güçlenmesine etki eden meyveler arasındadır. Kalp ve damar hastalıklarını iyileştirebilen ve kolesterolü düşürmesiyle bilinen meyvelerdendir. Bergamot meyvesi kabuklarıyla da faydalı olan meyve türleri arasında bulunur. Bergamotun kabukları birçok antidepresan ilaçlarında da kullanılabiliyor. Bergamot meyvesinin yağı da farklı hastalıklarda kullanılabiliyor. Sinir sistemini rahatlaması ve ağrıların üzerinde etkisi oldukça fazladır.

Bergamot meyvesinin farklı çay türleri de bulunuyor. Hazımsızlık yaşayan kişilerin ve sindirim sistemi yaşayanların kullanması gereken çaylardan biridir. Balgam söktürücü özelliğiyle, öksürük sorunlarını kısa sürede ortadan kaldırır. Acı portakal ve limonların melezlenmesiyle birlikte oluşan meyvelerdir. Bilimsel adı Citrus olarak biliniyor. Çok fazla yağ asidi, magnezyum ve demir gibi birçok minerali içermesiyle biliniyor. İçeriğinde bulunan A, E, C ve B vitaminleriyle az kaloriye sahip meyvelerdendir. Hoş kokulu olması nedeniyle, farklı alanlarda da kullanılabiliyor. Ekşi ve acı tada sahip olan özel meyvelerden biridir.

Bergamot yağı farklı kozmetik ürünlerinde tercih edilebiliyor. Kokusu nedeniyle parfüm ürünlerinin üretimlerinde kullanılabiliyor. Bergamot meyvesinin yaprakları ve kabuğu ayrı olarak kullanılabiliyor. Özellikle çaylara aroma vermek için oldukça yaygın olarak tercih edilebiliyor. Antioksidanlara sahip olması nedeniyle, iltihap konusunda oldukça başarı sağlayan bir meyvedir. İltihap sorunlarıyla karşılaşan bireyler, genellikle bergamot tüketimi yapar.

Doktorlar bergamot meyvesi hakkında birçok faydalı bilgiden bahseder. Özellikle öksürük sorunlarını ortadan kaldırarak, kişilerin balgamlarını kolayca atmasına yardımcı olur. Yüksek tansiyona sahip olan bireyler, bergamotunu kullanarak tansiyonlarını kolayca dengeleyebilir. Kan basıncını dengeleyerek, birçok hastalığın önüne geçer.

Bergamot Nasıl Kurutulur? Nerede Yetişir?

Bergamot otu tropikal bir meyve olmasından dolayı, genellikle Avrupa'da daha çok yetiştiriliyor. ülkemizde çok fazla bergamot yetiştiriciliği bulunmuyor. Avrupa bölgelerinde bergamot meyvesinin daha çok tüketildiği biliniyor. Bergamot kabukları pek çok kişinin kullandığı bölümlerdir. Kişiler bergamot kabuklarını soyarak rendeleme işlemlerinden geçirir. Rendelenen bergamot kabukları belirli bir süre kurutularak istenilen şekilde kullanılabilir. Özellikle içeceklere aroma verme konusunda oldukça tercih edilir.

Kabuklar rendelenerek daha çabuk kurutulduğundan, rendeleme işleminin yapılması oldukça önemlidir. Bergamot tek başına tüketilen meyvelerden biri değildir. Genellikle reçel yapımında daha fazla kullanıldığından, kabukları ve içi farklı şekillerde hazırlanabiliyor. Tadında acı bir tat bulunması, aroma olarak kullanılmasına neden oluyor. Hem içi hem de dışı ayrı olarak kullanılabilen meyveler arasında yer alıyor. İnsan sağlığına faydalı olması nedeniyle, birçok üründe kullanılan meyvelerden biridir.

Özellikle kabuğu pek çok farklı alanlarda kullanılabiliyor. Reçel ve marmelat ürünlerinin hazırlanmasında oldukça tercih edilen bir meyvedir. Meyvenin kabuğu farklı şekillerde kullanılabilir ve aroma verilebilir. Özellikle yağı, birçok üretimde kullanılabiliyor. Bergamot Avrupa ülkelerinde daha çok bulunduğundan, birçok ürün içerisinde kullanılıyor. Bergamotla yapılacak olan reçeller, tat olarak diğer reçellere göre daha tatlıdır.

Özellikle hoş bir kokuya sahip olması nedeniyle, reçellerin hem tadını hem de kokusunu oldukça etkileyebiliyor. Sağlık açısından da oldukça faydalı olan bergamot, reçel ve marmelat ürünlerinde tercih ediliyor. Bergamot kabukları rendelenerek tatlandırılıyor ve reçel haline getiriliyor. Kişiler evlerinde bergamot ürünlerini alarak, reçel veya marmelat yapabilir.