Bere nasıl örülür? Kadın ve erkek beresi için kaç ilmek atılır?

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Örgü örmek, bere örmek, kişiden kişiye göre farklılık gösteren bir durumdur. Kafa büyüklüğü ile ilgili olan bir durum olmasının yanı sıra ölçüler dikkate alınarak örgü yapmak gerekir.

Bere Nasıl Örülür?

Bere örmek yaş dağılımına göre farklılık gösteren bir durumdur. Bu yaşa uygun olan ölçümler şu şekilde sıralanabilir:

Yeni doğanlarda 33-36 cm baş çevresi, 6 ila 12 ay arasında 36-43 cm baş çevresi, 1 ila 3 yaş arasında 46-48 cm baş çevresi, 10 ila 16 yaş arasındaki gençlerde 53-56 cm baş çevresi, Yetişkin kadında 54 ila 57 cm baş çevresi, Yetişkin erkekte 58 ila 61 cm baş çevresi baz alınarak örgü yapılmaya başlanmalıdır.

Kadın Beresi Nasıl Örülür?

Yetişkin kadın için ilk önce 84 ilmek attıktan sonra başlanır. Daha sonrasında ise 20 cm kadar ördükten sonra eksiltme işlemi yapmaya başlanır. Her dört sıra geldiği zaman ilmek yarı yarıya indirilir ve 20 ilmek kalana kadar bu şekilde örmeye devam edilir. 20 ilmek kaldığı zaman ise berenin tepesi büzülür ve sonrasında bere dikilerek bitirilir.

Erkek Beresi Nasıl Örülür?

Yetişkin erkek için 100 ilmek ile başlanır. 1. sıradan sonrasında 1/1 örme işlemi devam edilir. Örgü boyu ise başladığından itibaren 24 ile 60 cm olduğu zaman, berenin tepesi için 61 sırada iken eşit aralıklar ile 10 defa 2 ilmek eksiltilir ve bu şekilde örülür. Sıranın sonunda 80 ilmek kaldığı görülür. Sonra gelen her 6. sırada ise aynı eksiltme noktasından 2 defa daha 10 defa 2 ilmek kesip örülür. Sonra gelen 6. sırada ise sıra boyunca 2 ilmeği 1 gibi örerek örgü tamamlanır. Şişte kalanlar çıkarılır. Açık ilmeden örgü ipliği geçer ve sıkıştırılır. İplik sabitlenir.