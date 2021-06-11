Berceste ne demek? TDK'ya göre berceste kelimesinin anlamı nedir? Berceste sözlük anlamı

Berceste kelimesiyle eş ve yakın anlamlı olan kelimeler şu şekilde sıralanabilir.

1- Müstesna 2- Öncü 3- Nadide 4- Çok değerli, en değerli 5- Takdire şayan

TDK'ya Göre Berceste Kelimesinin Anlamı Nedir?

Farsçada ''ber'' kelimesi üzere ve yukarı anlamına gelirken, ''ceste'' sözcüğü de sıçramış demektir. Sözlük anlamı ''yukarı sıçramış, öne çıkmış, atılım yapmış'' olan kelime, Divan şairlerinin en güzel gazelleri, beyitleri ve dizeleri için kullanılır.

Osmanlıca kaleme alınmış kitaplarda ve risalelerde bu sözcüğün daha çok mısra-i berceste şeklindeki kullanımı yaygındır. Mısra-i berceste, bir şiir ya da divandaki en özgün, en beğenilen dize anlamına gelir. Bu bazen tek bir mısra olurken, bazen bir beyit ya da kıta da olabilir.

Örneğin, Şeyh Galip'in en bilinen mısra-i bercestesi şu dizeyle başlar:

''Takdirini terk eyle, takdir Hüda'nındır''

Berceste kelimesi aynı zamanda fikirleriyle birçok kişiye öncülük eden kanaat önderleri içinde kullanılır.

Örnek Cümleler

1- Bence Attila Bey'in son romanı yazarlık kariyerinin berceste eserleri arasında yer alıyor.

2- Hadi bize Fuzuli'nin mısra-i bercestelerinden birini oku.