Beraat etmek ne demek, ne anlama gelir? Beraat etmek bitişik mi yazılır, ayrı mı? TDK sözlük anlamı

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Beraat Etmek kelimesi ile eş ve yakın anlamlı sözcükler şu şekilde sıralanabilir:

1- Temize çıkmak 2- Aklanmak 3- Masum olmak 4- İbra edilmek

Beraat Etmek Ne Demek, Ne Anlama Gelir?

Beraat etmek, suçsuz olduğunu ispatlamak ve aklanmak demektir. Beraat etmek ile eş anlamlı olan birçok sözcük günlük hayatta sıklıkla kullanılır. Bunlar arasında en bilineni ''adını temize çıkarmak'' deyimidir. ''Beraat-ı zimmet aslıdır'' sözü ise, suçu ispat edilene kadar herkes suçsuzdur anlamına gelir. Bu söz aynı zamanda evrensel bir hukuk ilkesidir.

Beraat Etmek Bitişik mi Yazılır Ayrı mı?

Beraat etmek kelimesi birleşik yapılı bir fiil olsa da cümle içerisinde tamlama olarak kullanılır. Bu nedenle kelimenin ayrı değil bitişik yazılması gerekir.

Beraat Etmek - Doğru Kullanım

Beraatetmek - Yanlış Kullanım

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Beraat Etmek Kelimesinin Cümle İçinde Kullanımı

1- Beraat ettikten sonra özgürlüğün ne kadar değerli bir şey olduğunu bir kez daha anladım.

2- Daha ilk duruşmada beraat etti.