Benzi Atmak ne demek? Benzi Atmak deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Beniz eski Türkçeden evrimleşerek günümüzdeki haline almıştır. Beniz kelimesinin anlamı ise yüz ve yüzün rengidir.

Benzi Atmak Ne Demek?

Benzi atmak deyimi herhangi bir nedenle birdenbire yüzün renginin solması, sararması anlamında kullanılmaktadır. Bu ani solmanın nedeni genelde korku, heyecan, üzüntü olabilmektedir. Oluşan durum sonucunda bir anda yüzün renginin solması benzi atmak deyimiyle ifade edilir.

Benzi Atmak Deyiminin Anlamı (TDK)

Benzi atmak deyiminin genellikle korku, aşırı heyecan, hastalık, alınan bir haber gibi durumlarda yüzün renginin değişmesi olarak açıklanmaktadır. Bu durumun oluşmasında genellikle benzi atmak deyimi kullanılmaktadır.

Benzi Atmak Deyiminin Örnek Cümle İçinde Kullanımı (TDK)

Benzi atmak deyimin tam olarak anlaşılması açısından örnek cümleler incelenmesi doğru olacaktır Sizin için deyimin cümle içinde kullanım örneklerini derledik.