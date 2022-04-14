Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Yabancı Diller Haberleri

Benin 2. Ve 3. Hali Nedir? Benin Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Benin 2. Ve 3. Hali Nedir Benin Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Be fiili İngizlicede her zaman karşımıza çıkmaktadır. Be’nin Türkçe anlamı olmaktır. Be fiili İngilizcede çok fazla kullanılmaktadır. Düzensiz bir fiil olduğu için past zamanda yani geçmiş zamanda değişiklik göstermektedir. İkinci ve üçüncü halinin ezberlenmesi gerekmektedir. Peki be fiilinin ikinci ve üçüncü hali nasıldı? İkinci ve üçüncü hali örnekleri nelerdir sizler için derledik.

Haberin Devamı

 Be; Türkçe olarak olmak demektir. Sık sık kullanılan be fiilinin zamanlara göre üç farklı şekilde olmaktadır. 

 Be Fiilinin İkinci Hali Nedir? 

 Be yani olmak fiili past yani geçmiş zamanda kullanılacağı zaman passive voice anlamında kullanıldığı için bu fiilin ikinci halinin kullanılması gerekmektedir. Be fiilinin ikinci hali kullanılan özneye göre was veya were olacak şekilde kullanılır. 

 Eğer bir cümlede I, you, we, they var ise be fiili; were şeklinde kullanılır. Özne he, she it ise be fiili; was olur. 

We were happy at home. (Evimizde mutluyduk) 

She was the best at the office. (O ofiste en iyisiydi) 

You were at the party yesterday. (Dün partideydin) 

Be Fiilinin Üçüncü Hali Nedir? 

 Be fiilinin üçüncü halinde özneye dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer cümlede kullanılan özne I, you, we, they ise be fiili; have been şeklinde olur. Özneniz he, she, it ise be fiili; has been şeklinde olur. 

Haberin Devamı

She has been very bussy. (O çok yoğundu) 

He has never been in Antalya. (O Antalya’ya hiç gitmedi) 

I have been Istanbul yesterday. (Dün İstanbul’daydım)

Haberle ilgili daha fazlası:

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin

BAKMADAN GEÇME!

Artık bunun adı savaş Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor

Artık bunun adı savaş! Elon Musk ve Twitter arasında neler oluyor?

#Elon Musk
Utandıran görüntüler Ücretsiz servis tartışması…

Utandıran görüntüler! Ücretsiz servis tartışması…

#Servis Araçları Yönetmeliği
Can kaybı: Sıfır Şanghayda 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin

Can kaybı: Sıfır! Şanghay'da 25 milyonun Covid esareti devam ederken dünya soruyor: Niçin?

#Çin