Benin 2. Ve 3. Hali Nedir? Benin Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Be; Türkçe olarak olmak demektir. Sık sık kullanılan be fiilinin zamanlara göre üç farklı şekilde olmaktadır.

Be Fiilinin İkinci Hali Nedir?

Be yani olmak fiili past yani geçmiş zamanda kullanılacağı zaman passive voice anlamında kullanıldığı için bu fiilin ikinci halinin kullanılması gerekmektedir. Be fiilinin ikinci hali kullanılan özneye göre was veya were olacak şekilde kullanılır.

Eğer bir cümlede I, you, we, they var ise be fiili; were şeklinde kullanılır. Özne he, she it ise be fiili; was olur.

We were happy at home. (Evimizde mutluyduk)

She was the best at the office. (O ofiste en iyisiydi)

You were at the party yesterday. (Dün partideydin)

Be Fiilinin Üçüncü Hali Nedir?

Be fiilinin üçüncü halinde özneye dikkat edilmesi gerekmektedir. Eğer cümlede kullanılan özne I, you, we, they ise be fiili; have been şeklinde olur. Özneniz he, she, it ise be fiili; has been şeklinde olur.

She has been very bussy. (O çok yoğundu)

He has never been in Antalya. (O Antalya’ya hiç gitmedi)

I have been Istanbul yesterday. (Dün İstanbul’daydım)