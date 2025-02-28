‘Benimle Oynar Mısın’ ile otizme erken müdahale

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Hayat Holding iş birliği, Otistikler Derneği’nin uzmanlığıyla hayata geçirilen sosyal destek program ilk etapta İstanbul’da belirlenen 7 pilot merkezde uygulanacak. Bu kapsamda 5 binden fazla aileye bilgilendirme yapılması, 15-36 ay arası çocukların gelişimsel taramadan geçirilmesi ve tarama sonuçlarına göre yaklaşık 100 çocukla birebir uygulamaların gerçekleştirilmesi planlanıyor. Ayrıca, otizm tanısı almış 8 yaşa kadar çocukların ailelerine yönelik psiko-sosyal destek hizmeti sağlanması da hedefleniyor.

KORUYUCU ÇALIŞMALAR YÜRÜTECEĞİZ

Programda konuşan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş şunları söyledi: Her otizmli çocuk, dünyaya kendine özgü bir pencereden bakar. Ve her biri keşfedilmeyi bekleyen sonsuz bir potansiyele sahiptir aslında. Bizlere düşen görev, onların bu potansiyelini ortaya çıkaracak ortamları hazırlamak, onları hayata hazırlamaktır. Bu anlamda bugün imzaladığımız protokol, birlikte atacağımız önemli ve güçlü bir adımdır.

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“Benimle Oynar Mısın?” projesi evlatlarımızın dünyasına dokunmak, ailelerinin hayatlarını kolaylaştırmak için çıktığımız yolculuğun adıdır. Bu projeyle otizmin erken tespiti için yapacağımız tarama çalışmalarıyla 0-3 bazen de 0-8 yaş aralığındaki çocuklara yönelik koruyucu çalışmalar yürüteceğiz. Bunun yanı sıra meslek personelimize sunacağımız özel bir eğitim programıyla, otizmli çocuklara ve ailelerine desteklerimizi artıracağız.

PROJEYİ YAYGINLAŞTIRACAĞIZ

Ayrıca ailelerin bilgi ve bilinç düzeyini artırarak çocuklarına yönelik tutum ve davranışlarında olumlu değişim sağlamak üzere çalışmalar yürüteceğiz. Bakanlığımıza bağlı 4 otizm aktif yaşam merkezine uluslararası standartlarda özel bölümler kuracağız. Duyu bütünleme, uygulama evi, eğitim ve öfke kontrol odaları, bahçe oyun alanları, el sanatları ve müzik-sanat atölyeleriyle çocuklarımızın sosyal, duygusal ve bilişsel gelişimlerini destekleyeceğiz. Bu atölyelerle, çocuklarımızın bireysel yeteneklerini keşfetmelerine ve geliştirmelerine imkân sağlayarak hayata daha güçlü bir şekilde katılımlarını sağlayacağız. Ailelerin çocuklarıyla kaliteli zaman geçirebileceği ortamlar oluşturarak onların yaşam kalitesini artıracağız. Projenin pilot çalışmalarını İstanbul’da başlatıyoruz. Ve süreçte başka illerde de bu projeyi yaygınlaştıracağız. Böylece, erken tespitle otizmli çocukların sağlıklı gelişimleri için ailelere desteklerimizi sürdüreceğiz” dedi.

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ERKEN TEŞHİS VE DESTEK MEKANİZMASI

Otistikler Derneği Kurucu Başkanı Dr. Nevin Eracar, “Benimle Oynar Mısın?” programına dair ; “Kamu, sivil toplum ve özel sektör el ele vererek, bilimsel temellere dayanan bir yaklaşımla çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmayı hedefleyen ‘Benimle Oynar Mısın?’ programını hayata geçiriyoruz. Bu programla, erken teşhis ve destek mekanizmalarını güçlendirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

POTANSİYELLERİNE ULAŞMA OLANAĞI

Hayat Holding İcra Kurulu Başkanı M. Avni Kiğılı ise yaptığı konuşmada şunları söyledi: “Sosyal yatırımlarımızda bireyin ve toplumun gelişimi için kamu, akademi ve sivil toplumla iş birliği içinde, bilimsel temellere dayanan ve ölçülebilir fayda sağlayan modeller geliştirmeye özen gösteriyoruz. Çocukların erken yaşta destek almasını sağlamak, ailelerin bilinçlenmesini teşvik etmek ve taramalara katılımını artırarak zamanında harekete geçmelerine yardımcı olmak istiyoruz. Çünkü gelişimsel farklılıkların erken tespiti ve doğru destek, çocuklarımızın gelecekte potansiyellerini en verimli şekilde kullanmalarına olanak tanıyacaktır. Her çocuğun sağlıklı bir şekilde gelişme ve potansiyeline ulaşma hakkı vardır.”