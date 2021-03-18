Benden Söylemesi ne demek? Benden Söylemesi deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Benden söylemesi deyimi genelde bir kişiyi uyarmak anlamında söylenir. Yani kişi ben seni uyarıyorum bundan sonra nasıl hareket edeceğin sana bağlı anlamına gelen benden söylemesi deyimini kullanır. İnsanlar konuşma dilinde sıklıkla bu deyimden faydalanmaktadır.

Benden Söylemesi Ne Demek?

Benden söylemesi deyimi kişinin herhangi bir konu ile ilgili karşısındakini uyardığı ve bundan sonraki olacaklardan dolayı vicdan azabı çekmeyeceği şeklinde kullanılmaktadır. Bir kişiyi uyardıktan sonra olacaklar ile ilgili artık mesuliyet kabul edilmediğini anlatır.

Benden Söylemesi Deyiminin Anlamı (TDK)

Bir kişi bir konu ile ilgili olarak uyarıldıktan sonra benden söylemesi deyimi kullanılırsa ben elimden geleni yaptım artık bu konu ile ilgili olacak kötü sonuçlar beni ilgilendirmiyor anlamına gelmektedir.

Benden Söylemesi Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu kız ile arkadaşlığın başına iş açacak, benden söylemesi.