Benden Sonra Tufan ne demek? Benden Sonra Tufan deyiminin anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Benden sonra tufan deyimi sürekli kullanılan deyimlerden biri değildir. Ancak bazen bu deyimle bir yerde karşılaşabiliriz. Deyimler gerçek anlamları ile kullanılmadığından anlamakta zorluk çekmemiz oldukça normaldir. Bu sebeple mecaz anlamını öğrenmek ne amaçla kullanıldığını anlamak için bizlere yardımcı olacaktır.

Benden Sonra Tufan Ne Demek?

Benden sonra tufan deyimi kişinin kendinden sonra olacaklar ve kendinden sonra gelecek kişileri düşünmediği anlamında kullanılan bir deyimdir.

Benden Sonra Tufan Deyiminin Anlamı (TDK)

Kişinin kendinden sonraki kişileri, durumları ya da olayları düşünmemesi ve bunları düşünmeden hareket etmesi şeklinde yorumlanabilir. Kişi o zamanı kendisi görmeyeceği için oldukça rahattır ve bu durumu başkalarının düşünmesini ister.

Benden Sonra Tufan Örnek Cümle İçinde Kullanımı

Bu şehirden gittikten sonra benden sonra tufan umurumda değil.