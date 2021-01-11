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Eğitim Servisi
Haber Giriş: 11.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Ben Ziya Selçuk o da Ziya Selçuk

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Ben Ziya Selçuk o da Ziya Selçuk
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Milli Eğitim Bakanlığı çağrı merkezini arayanların telefonu zaman zaman şöyle açılıyor: “Alo buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?” Tabii arayan kişi telefonu bizzat Milli Eğitim Bakanı’nın açtığını zannedip şaşkınlık yaşayabiliyor.

Ancak aslında telefondaki kişi Bakan Ziya Selçuk değil çağrı merkezinde çalışan diğer Ziya Selçuk. İsim benzerliğinden kaynaklanan bu küçük karışıklık Bakan’ın da dikkatini çekti ve Selçuk, sosyal medya hesabından şu esprili paylaşımı yaptı: “İkimizin adı da Ziya Selçuk. İkimiz de Milli Eğitim Bakanlığı’nda görevliyiz. Ben bakanlık binasındayım, o da Mebim Çağrı Merkezi’nde çalışıyor ve doğal olarak telefonları “Buyrun ben Ziya Selçuk size nasıl yardımcı olabilirim?” diye açıyor. Gerisini siz hayal edin:)”

BUGÜN İSTİKLAL MARŞI OKUNACAK

Öte yandan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, il yöneticilerinden tüm okullarda, bugün saat 10.00’da yöneticiler ve görevli personelin de katılımıyla bayrak töreni yapılmasını; öğrencilere, öğretmenlere ve ailelere bulundukları yerden İstiklal Marşı’na eşlik etmeleri için davette bulunmalarını istedi.

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