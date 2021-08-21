Ben Neden Çıkar? Vücutta, Yüzde Ve Kafada Ben Çıkma Sebepleri

Vücutta ortaya çıkan lekelerin doğuştan ve Güneş kaynaklı olduğunu belirtmiştik. Bu lekelerden biri olan ben, cilde renk veren hücrelerin cildin altında farklı biçimde yerleşmesinden kaynaklanmaktadır. Toplum genelinde nişan, nişane şeklinde de adlandırılır.

Ben Neden Çıkar?

Cildin üstünde farklı boyutlarda kahverengi lekeler meydana gelebilmektedir. Bunlar doğum lekeleri, Güneş lekesi yahut doğuştan gelen lekeler olabilmektedir. Halk arasında yaygın olanı ben sayılmaktadır. Benin oluşumundaki en büyük etken ailesel geçiş olarak görülmektedir. Özellikle açık tene sahip, renkli gözlü kişilerde ortaya çıkmaktadır. Nedeni ise bu kişilerin cildinin Güneş karşısında kolay yanmasıdır.

Yukarıda sayılan etkenler doğrultusunda sarı ve kızıl saçlı olanlarda da ben çıkma ihtimali yüksektir. Ten rengi açık bireylerde sonradan ben çıkma oranı daha fazladır. Kullanılan kozmetik ürünleri, Güneş ışınları ya da farklı dış koşullar bu durumu doğurabilmektedir.

Vücutta Ben Çıkma Nedeni

İnsanlar genetik bakımdan birbirinden ayrılmaktadırlar. Vücutta oluşan hastalıklar, lekelenmeler bunun en büyük örneğidir. Özellikle vücuttaki lekelenmeler rahatsız edici boyutlara ulaşabilmektedir. Bunların hem zararlı hem de zararsız olanları bulunmaktadır. Örneğin ellerde, kollarda, boyun bölgesinde ya da vücudun farklı yerinde ben çıkabilmektedir. Benlerin sağlık bakımından zararı dokunanları vardır.

Zararlı olan benler dermatoloji muayenesi sonucu belirlenmektedir. Bazıları kanser riski taşıyabilmektedir. Bunun için özel muayene metodu dermoskopiden yararlanılmaktadır. Riskli benlerin alınması gereken durumlarla karşılaşılmaktadır.

Vücuttaki benler konusunda endişe edilecek tek durum kanser riskidir. Bu riskin işaretleri şu şekildedir: Benin renk yapısında değişiklik, boyutunda büyüme, kaşınması, kanaması gibi durumlardır.

Yüzde ve Kafada Ben Çıkma Nedenleri Nelerdir?

Ben türündeki lekelenmeler kişiden kişiye değişebilmektedir. Teni beyaz olan kişilerde ben görülme olasılığının yüksek olduğu açıklanmıştı. Özellikle yüz ve kafa bölgesinde benlere sıklıkla rastlanılmaktadır. Bunların sayısı çok olabileceği gibi bir kaç taneyle sınırlı kalabilmektedir.

Benlerin ilgili bölgelerde çıkma nedenleri vücutta meydana gelme nedeniyle aynı olmaktadır. Önemli olan kişide riskli bir duruma yol açıp açmadığıdır. Bunun haricinde zararsız olan benlere dokunulmaması tavsiye edilmektedir.

Bireylerin bazılarında sonradan ortaya çıkan benlerin zararlı olup olmadığı merak edilmektedir. Genel olarak sağlığı olumsuz etkilemeyen cilt lekeleri şeklinde adlandırılabilmektedirler. Zararsız olduğu için toplumda nişane ifadesiyle belirtilmektedir.

Benlerin bazıları ise hastalık belirtisi olabilmektedir. Yüzde ve kafada benler giderek çoğalıyorsa doktora başvurmakta fayda olmaktadır. Zarar teşkil edip etmediklerine doktor karar vermektedir.

Benler Yok Edilmeli midir?

Günümüz dünyasında tıp oldukça ilerlemiştir. Kişilerin istekleri doğrultusunda pek çok işlem gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerden biri de vücuttaki beni yok etmektir. İlgili işlem basit yöntemlerle yapılabilmektedir. Cerrahi operasyona dahi ihtiyaç kalmamaktadır.

Söz konusu işlemin basit biçimde gerçekleştirilebilmesi yapılmasını gerekli kılmamaktadır. Benler vücuda zarar vermiyorsa yok edilmesi önerilmemektedir. Elbette kişi bunlardan dolayı rahatsızlık duyuyorsa yok etme noktasında kendi kararını verebilmektedir.

Benlerde değişiklik gözlemleniyorsa dermatologlar tarafından incelenmeye alınmalıdır. Kanserleşme riski taşıyan benlerin alınması yani yok edilmesi gerekebilmektedir. Benleri alınan kişiler tedavi süreci sonrasında güneşin etkilerine karşı yüksek koruma sağlamalıdırlar. Aksi taktirde benler tekrardan ortaya çıkabilmektedir.

Benlerin kendini yinelememesi ve daha büyük sağlık problemlerine yol açmaması adına ekstra özen gösterilmelidir. Tedavi gören kişi sadece güneşe karşı değil diğer dış etkenlere karşısında da dikkat etmeye çalışmalıdır.