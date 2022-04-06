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Belirtme sıfatı nedir? Belirtme sıfatı ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

#Belirtme Sıfatı Nedir?#Örnekler#Konu Anlatımı
Belirtme sıfatı nedir Belirtme sıfatı ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

İsim soylu sözcüklerin biçimi, rengi ve miktarı hakkında bilgi veren kelimelere sıfat ya da ön ad denir. Ön adlar belirtme ve niteleme sıfatı olarak ikiye ayrılır. Belirtme sıfatları ise sayı, işaret, belgisiz ve soru sıfatı olarak dört ana başlıkta toplanır. Belirtme sıfatı nedir? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı olarak derledik.

 

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Cümle içerisinde en çok kullanılan belirtme sıfatları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kaç 2- Hangi 3- Bu 4- Bazı 5- Çok 6- O

Belirtme Sıfatı Nedir?

İsimleri miktar ve soru bakımından niteleyen sözcüklere belirtme sfatı denir. İsimlere belirsizlik anlamı katan kelimeler de belirtme sıfatı olarak nitelendirilir.

Belirtme Sıfatı ile İlgili Örnek Cümleler

A- BELGİSİZ SIFATLAR

BAZI

1- Unutma ki bazı insanlar sadece iyi gün dostudur

2- Bazı kitapları tekrar tekrar okumak gerek.

BÜTÜN

1- Bütün günümü araştırma yaparak geçirdim.

2- Bütün emeklerim boşa gitti.

BİRKAÇ

1- Bugün ofise birkaç kişi gelip senin hakkında sorular sordu.

2- Bana lütfen bir kaç gün daha mühlet verin.

HERHANGİ

1- Bu konu ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum.

2- Ben senin hayatında Herhangi biri değil özel biri olmak isterdim.

BUNCA

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1- Bunca zaman onu boşu boşuna beklemişim.

2- Bunca zamandır Nerelerdeydin

BELLİ BAŞLI

1- Tezimi yazarken belli başlı konularda senden yardım alabilir miyim?

2- Belli başlı hususlarda hemen yargıya varmamalısın.

B- SAYI SIFATLARI

ASIL SAYI SIFATLARI

1- Tam ''üç'' gündür ne aradı ne de mesaj attı.

2- ''İki'' gündür başım çok ağrıyorç

3- Yeni yazdığım roman ''dört'' ana bölümden oluşuyor.

4- Benim için bu dünyada ''bir'' tek sen varsın.

KESİR SAYI SIFATLARI

1- Bence her iki takımın da şampiyon olma ihtimali ''%50.''

2- Bu konuda ''yüzde yüz'' sana katılıyorum.

SIRA SAYI SIFATLARI

1- Bu yarışmada ''birinci'' olmak için elimden gelen her şeyi yapacağın.

2- Yarışmacı çok iddialı olmasına rağmen daha ''üçüncü'' soruda elendi...

ÜLEŞTİRME SAYI SIFATLARI

1- Beden eğitimi öğretmenimiz okul bahçesinde ''ikişerli'' sıra olmamızı istedi.

2- Adam her çocuğa ''üçer'' tane şeker verdi.

C- İŞARET SIFATLARI

BU

1- Çocukluğum bu mahallede geçti.

2- Bu sözlerini hak edecek hiçbir şey yapmadım.

3- Endişelenme sakın, bu günler de gelip geçer.

ŞU

1- Biz onun iyiliğini düşünürken Onun şu yaptığına bak.

2- Şu karşıdaki evin sahibini tanıyor musun?

3- Şu sıralar nelerle ilgileniyorsun?

O

1- Al Pacino'nun o filmini ben de çok beğenmiştim.

2- O kitabın arkasında yazan dizeleri bana tekrar okur musun?

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3- O gün ben de senin yanında olmayı çok istedim.

BÖYLE

1- Böyle soğuk kış günlerinde en iyisi evde kalıp kitap okumak.

2- Böyle bir hatayı nasıl yapabildin?

3- Böyle bir günde beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim.

ÖYLE / ŞÖYLE

1- Şöyle uzun uzadıya bir Konuşamadık seninle.

2- Öyle bir zaman gelecek ki herkes yaptığı kötülüklerden pişman olacak.

D- SORU SIFATLARI

HANGİ

1- Düğün için hangi kıyafeti giyeceğine karar verdin mi?

2- Son okuduğun satırlar hangi yazara ait?

NE KADAR

1- Onun ne kadar yalancı ve ikiyüzlü bir insan olduğunu yakında anlarsın

2- Geçen yazdan bu yana ne kadar para biriktirebildin?

KAÇ / KAÇINCI

1- Sence günde kaç kilometre yürümeliyim?

2- Sizin ev kaçıncı kattaydı?

NASIL

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1- Nasıl bir çağda yaşıyoruz böyle?

2- Sence yarın nasıl bir kıyafet giymeliyim?

 

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