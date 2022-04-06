Belirtme sıfatı nedir? Belirtme sıfatı ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

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Cümle içerisinde en çok kullanılan belirtme sıfatları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kaç 2- Hangi 3- Bu 4- Bazı 5- Çok 6- O

Belirtme Sıfatı Nedir?

İsimleri miktar ve soru bakımından niteleyen sözcüklere belirtme sfatı denir. İsimlere belirsizlik anlamı katan kelimeler de belirtme sıfatı olarak nitelendirilir.

Belirtme Sıfatı ile İlgili Örnek Cümleler

A- BELGİSİZ SIFATLAR

BAZI

1- Unutma ki bazı insanlar sadece iyi gün dostudur

2- Bazı kitapları tekrar tekrar okumak gerek.

BÜTÜN

1- Bütün günümü araştırma yaparak geçirdim.

2- Bütün emeklerim boşa gitti.

BİRKAÇ

1- Bugün ofise birkaç kişi gelip senin hakkında sorular sordu.

2- Bana lütfen bir kaç gün daha mühlet verin.

HERHANGİ

1- Bu konu ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum.

2- Ben senin hayatında Herhangi biri değil özel biri olmak isterdim.

BUNCA

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1- Bunca zaman onu boşu boşuna beklemişim.

2- Bunca zamandır Nerelerdeydin

BELLİ BAŞLI

1- Tezimi yazarken belli başlı konularda senden yardım alabilir miyim?

2- Belli başlı hususlarda hemen yargıya varmamalısın.

B- SAYI SIFATLARI

ASIL SAYI SIFATLARI

1- Tam ''üç'' gündür ne aradı ne de mesaj attı.

2- ''İki'' gündür başım çok ağrıyorç

3- Yeni yazdığım roman ''dört'' ana bölümden oluşuyor.

4- Benim için bu dünyada ''bir'' tek sen varsın.

KESİR SAYI SIFATLARI

1- Bence her iki takımın da şampiyon olma ihtimali ''%50.''

2- Bu konuda ''yüzde yüz'' sana katılıyorum.

SIRA SAYI SIFATLARI

1- Bu yarışmada ''birinci'' olmak için elimden gelen her şeyi yapacağın.

2- Yarışmacı çok iddialı olmasına rağmen daha ''üçüncü'' soruda elendi...

ÜLEŞTİRME SAYI SIFATLARI

1- Beden eğitimi öğretmenimiz okul bahçesinde ''ikişerli'' sıra olmamızı istedi.

2- Adam her çocuğa ''üçer'' tane şeker verdi.

C- İŞARET SIFATLARI

BU

1- Çocukluğum bu mahallede geçti.

2- Bu sözlerini hak edecek hiçbir şey yapmadım.

3- Endişelenme sakın, bu günler de gelip geçer.

ŞU

1- Biz onun iyiliğini düşünürken Onun şu yaptığına bak.

2- Şu karşıdaki evin sahibini tanıyor musun?

3- Şu sıralar nelerle ilgileniyorsun?

O

1- Al Pacino'nun o filmini ben de çok beğenmiştim.

2- O kitabın arkasında yazan dizeleri bana tekrar okur musun?

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3- O gün ben de senin yanında olmayı çok istedim.

BÖYLE

1- Böyle soğuk kış günlerinde en iyisi evde kalıp kitap okumak.

2- Böyle bir hatayı nasıl yapabildin?

3- Böyle bir günde beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim.

ÖYLE / ŞÖYLE

1- Şöyle uzun uzadıya bir Konuşamadık seninle.

2- Öyle bir zaman gelecek ki herkes yaptığı kötülüklerden pişman olacak.

D- SORU SIFATLARI

HANGİ

1- Düğün için hangi kıyafeti giyeceğine karar verdin mi?

2- Son okuduğun satırlar hangi yazara ait?

NE KADAR

1- Onun ne kadar yalancı ve ikiyüzlü bir insan olduğunu yakında anlarsın

2- Geçen yazdan bu yana ne kadar para biriktirebildin?

KAÇ / KAÇINCI

1- Sence günde kaç kilometre yürümeliyim?

2- Sizin ev kaçıncı kattaydı?

NASIL

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1- Nasıl bir çağda yaşıyoruz böyle?

2- Sence yarın nasıl bir kıyafet giymeliyim?