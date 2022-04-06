Belirtme sıfatı nedir? Belirtme sıfatı ile ilgili örnek cümleler ve konu anlatımı

Cümle içerisinde en çok kullanılan belirtme sıfatları şu şekilde sıralanabilir: 1- Kaç 2- Hangi 3- Bu 4- Bazı 5- Çok 6- O
Belirtme Sıfatı Nedir?
İsimleri miktar ve soru bakımından niteleyen sözcüklere belirtme sfatı denir. İsimlere belirsizlik anlamı katan kelimeler de belirtme sıfatı olarak nitelendirilir.
Belirtme Sıfatı ile İlgili Örnek Cümleler
A- BELGİSİZ SIFATLAR
BAZI
1- Unutma ki bazı insanlar sadece iyi gün dostudur
2- Bazı kitapları tekrar tekrar okumak gerek.
BÜTÜN
1- Bütün günümü araştırma yaparak geçirdim.
2- Bütün emeklerim boşa gitti.
BİRKAÇ
1- Bugün ofise birkaç kişi gelip senin hakkında sorular sordu.
2- Bana lütfen bir kaç gün daha mühlet verin.
HERHANGİ
1- Bu konu ile ilgili herhangi bir şey bilmiyorum.
2- Ben senin hayatında Herhangi biri değil özel biri olmak isterdim.
BUNCA
1- Bunca zaman onu boşu boşuna beklemişim.
2- Bunca zamandır Nerelerdeydin
BELLİ BAŞLI
1- Tezimi yazarken belli başlı konularda senden yardım alabilir miyim?
2- Belli başlı hususlarda hemen yargıya varmamalısın.
B- SAYI SIFATLARI
ASIL SAYI SIFATLARI
1- Tam ''üç'' gündür ne aradı ne de mesaj attı.
2- ''İki'' gündür başım çok ağrıyorç
3- Yeni yazdığım roman ''dört'' ana bölümden oluşuyor.
4- Benim için bu dünyada ''bir'' tek sen varsın.
KESİR SAYI SIFATLARI
1- Bence her iki takımın da şampiyon olma ihtimali ''%50.''
2- Bu konuda ''yüzde yüz'' sana katılıyorum.
SIRA SAYI SIFATLARI
1- Bu yarışmada ''birinci'' olmak için elimden gelen her şeyi yapacağın.
2- Yarışmacı çok iddialı olmasına rağmen daha ''üçüncü'' soruda elendi...
ÜLEŞTİRME SAYI SIFATLARI
1- Beden eğitimi öğretmenimiz okul bahçesinde ''ikişerli'' sıra olmamızı istedi.
2- Adam her çocuğa ''üçer'' tane şeker verdi.
C- İŞARET SIFATLARI
BU
1- Çocukluğum bu mahallede geçti.
2- Bu sözlerini hak edecek hiçbir şey yapmadım.
3- Endişelenme sakın, bu günler de gelip geçer.
ŞU
1- Biz onun iyiliğini düşünürken Onun şu yaptığına bak.
2- Şu karşıdaki evin sahibini tanıyor musun?
3- Şu sıralar nelerle ilgileniyorsun?
O
1- Al Pacino'nun o filmini ben de çok beğenmiştim.
2- O kitabın arkasında yazan dizeleri bana tekrar okur musun?
3- O gün ben de senin yanında olmayı çok istedim.
BÖYLE
1- Böyle soğuk kış günlerinde en iyisi evde kalıp kitap okumak.
2- Böyle bir hatayı nasıl yapabildin?
3- Böyle bir günde beni yalnız bırakmadığın için çok teşekkür ederim.
ÖYLE / ŞÖYLE
1- Şöyle uzun uzadıya bir Konuşamadık seninle.
2- Öyle bir zaman gelecek ki herkes yaptığı kötülüklerden pişman olacak.
D- SORU SIFATLARI
HANGİ
1- Düğün için hangi kıyafeti giyeceğine karar verdin mi?
2- Son okuduğun satırlar hangi yazara ait?
NE KADAR
1- Onun ne kadar yalancı ve ikiyüzlü bir insan olduğunu yakında anlarsın
2- Geçen yazdan bu yana ne kadar para biriktirebildin?
KAÇ / KAÇINCI
1- Sence günde kaç kilometre yürümeliyim?
2- Sizin ev kaçıncı kattaydı?
NASIL
1- Nasıl bir çağda yaşıyoruz böyle?
2- Sence yarın nasıl bir kıyafet giymeliyim?