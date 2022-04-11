Belirtisiz isim tamlaması nedir ve nasıl bulunur? Belirtisiz isim tamlaması örnekleri ile konu anlatımı

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Belirtisiz isim tamlamaları tekil ya da çoğul olabilir. Örnekler:

1- Havuz suyu (Tekil)

2- Ders konuları (Çoğul)

Belirtisiz İsim Tamlaması Nedir ve Nasıl Bulunur?

Tamlayanın ek almadığı isim tamlamalarına belirtisiz isim tamlaması denir.

Örnek:

Yaz (Tamlayan) Sporları (Tamlanan)

Diğer örnekler:

1- Duvar kağıdı

2- Masa örtüsü

3- Yemek takımı

4- Televizyon sehpası

5- Elektrik süpürgesi

Eğer, tamlayan ek alırsa, belirtili isim tamlaması olur. Örnekler:

1- Kitabın bölümleri

2- Şarkının nakaratı

Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri

A- Meslek İsimleri

Örnek Cümleler:

1- ''Edebiyat öğretmeni'' yaz tatilinde okumamız için birçok kitap önerdi.

2- ''Diş hekimi'' tatilde olduğu için haftaya randevu alabildim.

3- ''Sınıf öğretmenimizin'' adı Saime Şentürk.

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4- ''Köşe yazarı'' nüfus planlaması ile ilgili önemli bir yazı kaleme almış.

5- En büyük idealim ''kimya mühendisi'' olmak.

6- Ceketi ''kuru temizlemeciye'' götüreceğim.

7- Bu hastanede ''anestezi uzmanı'' olarak yirmi yıl çalıştım.

8- İyi bir ''metin yazarı'' olmak istiyorsan bol bol kitap okumalısın.

9- ''Sanat yönetmeni'' olmak için hangi bölüm okunmalı?

10- Babam özel bir şirkette ''gelir uzmanı'' olarak çalışıyor.

B- Özel İsimler

Örnek Cümleler:

1- Bayram nedeniyle ''İstanbul Otogarında'' yoğunluk yaşanıyor.

2- Ben ''Ankara Üniversitesi'' radyo-tv-sinema bölümünden mezun oldum.

3- ''İstiklal Marşı'' Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir.

Not: Bir cümlede birden fazla belirtisiz isim tamlaması olabilir.

Örnekler

1- İstanbul'da en çok ''Topkapı Müzesini'' ve ''Dolmabahçe Sarayını'' gezmek istiyorum.

2- ''Selimiye Cami'' ve ''Süleymaniye Camii'' Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında yer alır.

C- Yemek İsimleri

Örnek Cümleler:

1- ''Mercimek çorbası'' hem çok faydalı hem de çok lezzetli.

2- Ablam sofrayı kurarken ben de ''çoban salatası'' yaptım.

3- Babam en çok ''işkembe çorbasını'' seviyor.

4- Daha önce hiç ''Pirinç köftesi'' yedin mi?

5- Diyet listesinde ''pancar salatası'' da yer alıyor.

D- Tekil Kelimelerle Belirtisiz İsim Tamlamaları

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Örnek Cümleler:

1- ''Mezuniyet projesi'' ile ilgili araştırma yaparken bana yardımcı olur musun?

2- Bir ''ödeme planı'' yapmamız gerekir.

3- İyi bir ''ekip çalışması'' ile üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok.

4- ''Sel felaketinde'' can ve mal kaybı yaşanmadı.

5- Öğretmen gelmediği için ''resim dersi'' boş geçti.

6- Babam bana ''karne hediyesi'' olarak bisiklet almış.

7- Bu sefer roman değil ''deneme kitabı'' yazıyorum.

8- Maaşımı yatırmadıkları için ''ev kirasını'' hala ödeyemedim.

9- ''Kitap kapağında'' yer alan fotoğrafı sen mi çektin?

10- Bu ay ''elektrik faturası'' çok gelmiş.

D- Çoğul Kelimelerle Belirtisiz İsim Tamlamaları

Örnek Cümleler:

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1- Evdeki ''duvar kağıtlarını'' yenilemeye karar verdim.

2- Belediye ''sokak çocukları'' için yeni bir kampanya başlattı.

3- ''Televizyon kanallarının'' bazıları kendi kendine silinmiş.

4- ''Gömlek yakalarını'' şu şekilde ütülemelisin.

5- Bu kitapta ''çocukluk anılarımı'' anlatacağım.

6- Caddedeki ''kaldırım taşlarının'' yenilenmesi gerekiyor.

7- Dün akşam ''deniz canlıları'' ile ilgili çok güzel bir belgesel seyrettim.

8- Güvenlik gereği ''telefon görüşmeleri'' kayıt altına alınmaktadır.