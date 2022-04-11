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Belirtisiz isim tamlaması nedir ve nasıl bulunur? Belirtisiz isim tamlaması örnekleri ile konu anlatımı

#Eğitim#Araştırma#Belirtisiz İsim Tamlaması Nedir
Belirtisiz isim tamlaması nedir ve nasıl bulunur Belirtisiz isim tamlaması örnekleri ile konu anlatımı

İsim tamlamaları yapılarına ve aldığı eklere göre dört ana başlıkta toplanır. Hiç ek almayan tamlamalara takısız isim tamlaması denir. Örneğin: 1- Yedek Parça 2- Mermer Tezgah. Belirtili isim tamlamalarında ise hem tamlayan hem de tamlanan ek alır. Örnekler: 1- Mehmet'in Evi 2- Kapının Kolu. 3 ya da daha fazla kelimeden oluşan kelime gruplarına ise zincirleme isim tamlaması denir. Belirtisiz isim tamlaması nedir ve nasıl bulunur detayları ile derledik.

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Belirtisiz isim tamlamaları tekil ya da çoğul olabilir. Örnekler:

 1- Havuz suyu (Tekil)

 2- Ders konuları (Çoğul)

 Belirtisiz İsim Tamlaması Nedir ve Nasıl Bulunur?

 Tamlayanın ek almadığı isim tamlamalarına belirtisiz isim tamlaması denir.

 Örnek:

 Yaz (Tamlayan) Sporları (Tamlanan)

 Diğer örnekler:

 1- Duvar kağıdı

 2- Masa örtüsü

 3- Yemek takımı

 4- Televizyon sehpası

 5- Elektrik süpürgesi

 Eğer, tamlayan ek alırsa, belirtili isim tamlaması olur. Örnekler:

 1- Kitabın bölümleri

 2- Şarkının nakaratı

 Belirtisiz İsim Tamlaması Örnekleri

 A- Meslek İsimleri

 Örnek Cümleler:

 1- ''Edebiyat öğretmeni'' yaz tatilinde okumamız için birçok kitap önerdi.

 2- ''Diş hekimi'' tatilde olduğu için haftaya randevu alabildim.

 3- ''Sınıf öğretmenimizin'' adı Saime Şentürk.

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 4- ''Köşe yazarı'' nüfus planlaması ile ilgili önemli bir yazı kaleme almış.

 5- En büyük idealim ''kimya mühendisi'' olmak.

 6- Ceketi ''kuru temizlemeciye'' götüreceğim.

 7- Bu hastanede ''anestezi uzmanı'' olarak yirmi yıl çalıştım.

 8- İyi bir ''metin yazarı'' olmak istiyorsan bol bol kitap okumalısın.

 9- ''Sanat yönetmeni'' olmak için hangi bölüm okunmalı?

 10- Babam özel bir şirkette ''gelir uzmanı'' olarak çalışıyor.

 B- Özel İsimler

 Örnek Cümleler:

 1- Bayram nedeniyle ''İstanbul Otogarında'' yoğunluk yaşanıyor.

 2- Ben ''Ankara Üniversitesi'' radyo-tv-sinema bölümünden mezun oldum.

 3- ''İstiklal Marşı'' Osman Zeki Üngör tarafından bestelenmiştir.

 Not: Bir cümlede birden fazla belirtisiz isim tamlaması olabilir.

 Örnekler

 1- İstanbul'da en çok ''Topkapı Müzesini'' ve ''Dolmabahçe Sarayını'' gezmek istiyorum.

 2- ''Selimiye Cami'' ve ''Süleymaniye Camii'' Mimar Sinan'ın en önemli eserleri arasında yer alır.

 C- Yemek İsimleri

 Örnek Cümleler:

 1- ''Mercimek çorbası'' hem çok faydalı hem de çok lezzetli.

 2- Ablam sofrayı kurarken ben de ''çoban salatası'' yaptım.

 3- Babam en çok ''işkembe çorbasını'' seviyor.

 4- Daha önce hiç ''Pirinç köftesi'' yedin mi?

 5- Diyet listesinde ''pancar salatası'' da yer alıyor.

 D- Tekil Kelimelerle Belirtisiz İsim Tamlamaları

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 Örnek Cümleler:

 1- ''Mezuniyet projesi'' ile ilgili araştırma yaparken bana yardımcı olur musun?

 2- Bir ''ödeme planı'' yapmamız gerekir.

 3- İyi bir ''ekip çalışması'' ile üstesinden gelemeyeceğimiz şey yok.

 4- ''Sel felaketinde'' can ve mal kaybı yaşanmadı.

 5- Öğretmen gelmediği için ''resim dersi'' boş geçti.

 6- Babam bana ''karne hediyesi'' olarak bisiklet almış.

 7- Bu sefer roman değil ''deneme kitabı'' yazıyorum.

 8- Maaşımı yatırmadıkları için ''ev kirasını'' hala ödeyemedim.

 9- ''Kitap kapağında'' yer alan fotoğrafı sen mi çektin?

 10- Bu ay ''elektrik faturası'' çok gelmiş.

 D- Çoğul Kelimelerle Belirtisiz İsim Tamlamaları

 Örnek Cümleler:

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 1- Evdeki ''duvar kağıtlarını'' yenilemeye karar verdim.

 2- Belediye ''sokak çocukları'' için yeni bir kampanya başlattı.

 3- ''Televizyon kanallarının'' bazıları kendi kendine silinmiş.

 4- ''Gömlek yakalarını'' şu şekilde ütülemelisin.

 5- Bu kitapta ''çocukluk anılarımı'' anlatacağım.

 6- Caddedeki ''kaldırım taşlarının'' yenilenmesi gerekiyor.

 7- Dün akşam ''deniz canlıları'' ile ilgili çok güzel bir belgesel seyrettim.

 8- Güvenlik gereği ''telefon görüşmeleri'' kayıt altına alınmaktadır.

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#Eğitim#Araştırma#Belirtisiz İsim Tamlaması Nedir

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