Belgrad Antlaşması Nedir? Belgrad Antlaşması Tarihi, Maddeleri, Önemi Ve Sonuçları Kısaca Özeti

Osmanlı devletini batıda en çok uğraştıran ve en çok zarar veren ülkelerin başında Rusya ile Avusturya Macar devleti gelmektedir. Özellikle viyana bozgunundan sonra bu devletler ortaklıklar yapmışlardır.

Belgrad Antlaşması Nedir?

İlk olarak Osmanlı devletinin toprak kaybetmeye başladığı yıllar ele alınmalıdır. Osmanlı devleti Viyana bozgunundan sonra çok büyük miktarda toprak kayıpları yaşamıştır. Bu toprak kayıplarını da daha çok Rusya ve Avusturya ile yapmış olduğu savaşlar sonucunda kayıp etmiştir. Fakat Fransız yetkililer sayesinde Osmanlı devleti uygun diplomatik ilişkilerini de kullanarak Belgrad Antlaşması imzalamıştır. Bu anlaşma sonucunda Osmanlı devleti oldukça karlı çıkmıştır.

Belgrad Antlaşması Kimler Arasında Gerçekleştirilmiştir?

Belgrad anlaşması Çarlık Rusya Osmanlı devleti ve Avusturya krallığı arasında imzalanan anlaşma olmaktadır. Belgrad Antlaşması sırasında Osmanlı devletine yardım etmek için Fransa sözcülük yapmıştır. Bu yardımları sayesinde Osmanlı devleti Belgrad Antlaşması sonucunda oldukça karşı çıkmıştır.

Belgrad Antlaşması Tarihi ve Özeti

Belgrad Antlaşması 3 Ekim 1739 yılında imzalanması ve hayata geçmiş bir anlaşma olmaktadır. Anlaşma sırasına birçok yabancı diplomat ile birlikte Osmanlı devleti adında Fransa diplomatik tercümanları da katılmıştır.

Belgrad Antlaşması Maddeleri

Belgrad Antlaşması anlaşma maddeleri oldukça Osmanlı devleti ile taraf bir anlaşma maddeleri olarak bilinmektedir. Osmanlı devleti hem Rusya hem de Avusturya’ya karşı ezici bir hâkimiyet kazanmıştır. Anlaşmanın maddeleri şu şekilde olmaktadır.

Rus hükümeti her türlü anlaşma koşullarına uygun davranacağını belirtmiştir. Kırım ve Eflak Buğdan’ı hak iddia etmemek üzere boşaltmıştır.

Azak kalesi Rus devletinde kalacak fakat Azak kalesi bir daha yapılmayacak üzere yıkılacaktır

Ayrıca Osmanlı devleti tarafından Kara deniz içerisin de her türlü savaş gemisi bulundurabilecektir. Fakat Rus denizciler her hangi bir şekilde Kara deniz için de gemi bulundurmayacaktır.

Rus yönetiminin birçok haklarına el konulacaktır. Ve Rus yönetimi bir daha Osmanlı toprakları üzerinde toprak hedefi gütmeyecektir.

Belgrat Bölgesi Tekrar olarak Osmanlı devleti himayesi altında bırakılacaktır.

Belgrad Antlaşması Önemi

Belgrad Antlaşması ile ilk olarak Osmanlı devleti kaybetmiş olduğu toprakları tekrar kazanabileceğini düşünmüştür. Ayrıca Osmanlı devleti bünyesinde yetiştirdiği özel askeri birliklerin batılılaşma ile oldukça yararlı olacağını da fark etmiştir. Belgrat anlaşması ile birlikte en önemli sonuç olarak Fransa’nın danışmanlığı almıştır.

Bu durum dolaylı yoldan Osmanlı devletinin ekonomisinin bağımsızlığı yönünden oldukça önemeli olmaktadır. Çünkü 1. Ahmet tarafından Fransa’nın Belgrad Antlaşması görüşmelerinde ki yardımından dolayı kapitülasyonlar devamlı olmuştur. Bu Belgrad Antlaşması öncesinde Fransa ile kapitülasyon durumu daha çok ömürlük şekilde olmaktaydı.

Belgrad Antlaşması Sonuçları

Belgrad Antlaşması ile birlikte Osmanlı devleti kaybettiği toprakları geri alabileceğini düşünmüştür. Bu durumun temelinde Osmanlı topraklarının aslında uygun askeri yöntem ve uygun diplomasi ile geri ve daha güçlü alınabileceği sonucu doğmuştur. Ayrıca Belgrad Antlaşması sonucundan Fransa’ya devamlı kapitülasyonlar verilmiştir.

Aslında Belgrad Antlaşması sonucunda ömürlük olarak Fransa gibi birçok devlet kapitülasyon vererek ekonomik yönden dışa bağımlık artmıştır. Belgrad Antlaşması Azak kalesi yıkılmış ve Ruslar üs yapmaz hale gelmiştir. Ayrıca uzun süre kayıp olan Belgrad tekrar Belgrad Antlaşması ile Osmanlıya katılmıştır.