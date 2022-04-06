Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLEREğitim Haberleri Araştırma Haberleri

Belgisiz zamir nedir ve nasıl bulunur? Belgisiz zamir örnek cümleleri ile konu anlatımı

#Belgisiz Zamir Nedir#Nasıl Bulunur#Konu Anlatımı
Belgisiz zamir nedir ve nasıl bulunur Belgisiz zamir örnek cümleleri ile konu anlatımı

Cümle içerisinde öznelerin ve varlık adlarının yerine kullanılan isim soylu sözcüklere zamir denir. Sözcük durumundaki zamirler, belgisiz, kişi, soru ve işaret zamiri olarak dörde ayrılır. Belgisiz zamir nedir ve nasıl bulunur? Sizin için örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

 

Haberin Devamı

Cümle içerisinde en çok kullanılan belgisiz zamirler şunlardır: 1- Kimi 2- Bazıları 3- Hepimiz 4- Birçoğu 5- Hepsi

Belgisiz Zamir Nedir ve Nasıl Bulunur?

Hangi ismin yerine kullanıldığı tam olarak bilinmeyen adıllara, belgisiz zamir denir. Bu zamirler hem tekil hem de çoğul kelimelerin yerine kullanılabilir.

Örnekler:

Kimi - Tekil

Kimileri - Çoğul

Biri - Tekil

Birileri - Çoğul

Belgisiz zamirlerle belgisiz sıfatları ayırt etmek için bir sonraki kelimeye bakılır:

Örnekler:

Kimi zaman - ''Kimi'' sözcüğünden sonra isim soylu bir kelime geldiği için sıfattır.

Kimileri - Zamir

Bazı günler - Sıfat

Bazıları - Zamir

Belgisiz Zamir Örnek Cümleler ile Konu Anlatımı

BAŞKASI

1- Başkası olsa senin kadar cesur davranamazdı.

2- Onun yerine bir başkasını ikame edemem.

3- Bugün birinin açtığı yarayı yarın bir başkası iyileştirir.

BAZILARI

Haberin Devamı

1- Öğrencilerden bazıları dersten sonra kütüphaneye gidip yarınki sınava çalışmaya başladı.

2- Bazıları bir ömür boyu yaz tutar bazıları İki gün sonra unutur.

3- Bazıları, gururlarından ötürü, hatalı olduklarını bir türlü kabullenmek istemez.

4- Okuduğum kitaplardan bazıları hayata ve insanlara bakış açımı tamamen değiştirdi.

5- İçlerinden bazıları senin hakkında hiç de iyi şeyler söylemedi.

HEPSİ

1- Adama konuşma fırsatı vermeden hepsi birden üzerine çullandı.

2- Bu kitapların hepsini okudun mu?

3- Söylediklerinin hepsine katılıyorum.

4- Fincanların hepsini yıkadın mı?

5- Arkadaşlarımın hepsi benim için çok kıymetli.

HİÇBİRİ

1- İnan, hiçbiri senin yerini tutamaz.

2- Tarihte büyük fikir adamlarından hiçbiri kendisi gibi düşünmeyen insanları yargılamamıştır.

3- Dosyayı gönderdiğim yayınevlerinden hiçbiri olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı.

4- İçlerinden hiçbiri onun kadar güzel değil.

5- Bana gösterdiği fotoğraflardan hiçbirini beğenmedim.

BİRİ

1- Kalbimde başka biri varken sana umut vermem doğru olmaz.

2- Biri tarafından takip edildiğini anlayınca telaşa kapıldı ve daha hızlı yürümeye başladı.

3- Birkaç gündür aklımı kurcalayan biri var.

4- Bence içlerinden yalnızca biri dürüst ve samimi.

Haberin Devamı

5- Dün yanımda gördüğün kişilerden biri seninle tanışmak istiyor.

6- Bugün yeni biriyle tanıştım.

7- Dün okulun bahçesinde tek başıma otururken tanımadığım biri yanıma yaklaştı ve bana sorular sormaya başladı.

KİMİ

1- Kimi derdini içine atıp susar, kimi önüne gelen herkese anlatır.

2- Herkesin zevki farklıdır, kimi aksiyon ve macera filmlerini, kimi korku ve gerilim filmlerini sever.

3- Kimi güçlü olup sonuna kadar mücadele eder, kimi karşısına çıkan ilk engelde pes eder.

HERKES

1- Onun dediğine göre herkes haksız, bir tek o haklı.

2- bir anda yağmur bastırınca herkes evlere dağıldı.

3- herkes senin ne kadar akıllı ve çalışkan biri olduğunu biliyor.

4- Yaptığım son resmi herkes çok beğendi.

Haberin Devamı

5- Başta herkes ilişkimize karşı çıkıyordu.

6- Bu dünyada herkes senin kadar kibar olsaydı kimse kimseyle kavga etmezdi.

BİRÇOĞU

1- Maalesef içlerinden birçoğu kendisini dünyanın en akıllı insanı zannediyor.

2- Son söylediklerinin birçoğuna katılıyorum.

3- Maalesef kitaplarımdan birçoğu taşınırken kayboldu.

4- Okul arkadaşlarımdan birçoğu ile iletişimi kestim.

BİRKAÇI

1- Bu tartışmada birkaçı hariç hepsi bana hak verdi.

2- İçlerinden birkaçını daha önce de görmüştüm.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Belgisiz Zamir Nedir#Nasıl Bulunur#Konu Anlatımı

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna

BAKMADAN GEÇME!

Kuzey Korenin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir | 6 SORU 6 YANIT

Kuzey Kore'nin iki numarası, acımasız küçük kız kardeş Kim Yo Jong kimdir? | 6 SORU 6 YANIT

#Kuzey Kore
Buça’da sivil katliamı Dünyanın kanı dondu

Buça’da sivil katliamı! Dünyanın kanı dondu

#Buça
Ukraynada ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

Ukrayna'da ulusal kahraman ilan edildi... Kod adı: Kömür

#Ukrayna