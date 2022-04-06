Belgisiz zamir nedir ve nasıl bulunur? Belgisiz zamir örnek cümleleri ile konu anlatımı

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Cümle içerisinde en çok kullanılan belgisiz zamirler şunlardır: 1- Kimi 2- Bazıları 3- Hepimiz 4- Birçoğu 5- Hepsi

Belgisiz Zamir Nedir ve Nasıl Bulunur?

Hangi ismin yerine kullanıldığı tam olarak bilinmeyen adıllara, belgisiz zamir denir. Bu zamirler hem tekil hem de çoğul kelimelerin yerine kullanılabilir.

Örnekler:

Kimi - Tekil

Kimileri - Çoğul

Biri - Tekil

Birileri - Çoğul

Belgisiz zamirlerle belgisiz sıfatları ayırt etmek için bir sonraki kelimeye bakılır:

Örnekler:

Kimi zaman - ''Kimi'' sözcüğünden sonra isim soylu bir kelime geldiği için sıfattır.

Kimileri - Zamir

Bazı günler - Sıfat

Bazıları - Zamir

Belgisiz Zamir Örnek Cümleler ile Konu Anlatımı

BAŞKASI

1- Başkası olsa senin kadar cesur davranamazdı.

2- Onun yerine bir başkasını ikame edemem.

3- Bugün birinin açtığı yarayı yarın bir başkası iyileştirir.

BAZILARI

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1- Öğrencilerden bazıları dersten sonra kütüphaneye gidip yarınki sınava çalışmaya başladı.

2- Bazıları bir ömür boyu yaz tutar bazıları İki gün sonra unutur.

3- Bazıları, gururlarından ötürü, hatalı olduklarını bir türlü kabullenmek istemez.

4- Okuduğum kitaplardan bazıları hayata ve insanlara bakış açımı tamamen değiştirdi.

5- İçlerinden bazıları senin hakkında hiç de iyi şeyler söylemedi.

HEPSİ

1- Adama konuşma fırsatı vermeden hepsi birden üzerine çullandı.

2- Bu kitapların hepsini okudun mu?

3- Söylediklerinin hepsine katılıyorum.

4- Fincanların hepsini yıkadın mı?

5- Arkadaşlarımın hepsi benim için çok kıymetli.

HİÇBİRİ

1- İnan, hiçbiri senin yerini tutamaz.

2- Tarihte büyük fikir adamlarından hiçbiri kendisi gibi düşünmeyen insanları yargılamamıştır.

3- Dosyayı gönderdiğim yayınevlerinden hiçbiri olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı.

4- İçlerinden hiçbiri onun kadar güzel değil.

5- Bana gösterdiği fotoğraflardan hiçbirini beğenmedim.

BİRİ

1- Kalbimde başka biri varken sana umut vermem doğru olmaz.

2- Biri tarafından takip edildiğini anlayınca telaşa kapıldı ve daha hızlı yürümeye başladı.

3- Birkaç gündür aklımı kurcalayan biri var.

4- Bence içlerinden yalnızca biri dürüst ve samimi.

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5- Dün yanımda gördüğün kişilerden biri seninle tanışmak istiyor.

6- Bugün yeni biriyle tanıştım.

7- Dün okulun bahçesinde tek başıma otururken tanımadığım biri yanıma yaklaştı ve bana sorular sormaya başladı.

KİMİ

1- Kimi derdini içine atıp susar, kimi önüne gelen herkese anlatır.

2- Herkesin zevki farklıdır, kimi aksiyon ve macera filmlerini, kimi korku ve gerilim filmlerini sever.

3- Kimi güçlü olup sonuna kadar mücadele eder, kimi karşısına çıkan ilk engelde pes eder.

HERKES

1- Onun dediğine göre herkes haksız, bir tek o haklı.

2- bir anda yağmur bastırınca herkes evlere dağıldı.

3- herkes senin ne kadar akıllı ve çalışkan biri olduğunu biliyor.

4- Yaptığım son resmi herkes çok beğendi.

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5- Başta herkes ilişkimize karşı çıkıyordu.

6- Bu dünyada herkes senin kadar kibar olsaydı kimse kimseyle kavga etmezdi.

BİRÇOĞU

1- Maalesef içlerinden birçoğu kendisini dünyanın en akıllı insanı zannediyor.

2- Son söylediklerinin birçoğuna katılıyorum.

3- Maalesef kitaplarımdan birçoğu taşınırken kayboldu.

4- Okul arkadaşlarımdan birçoğu ile iletişimi kestim.

BİRKAÇI

1- Bu tartışmada birkaçı hariç hepsi bana hak verdi.

2- İçlerinden birkaçını daha önce de görmüştüm.