Belgisiz zamir nedir ve nasıl bulunur? Belgisiz zamir örnek cümleleri ile konu anlatımı

Cümle içerisinde en çok kullanılan belgisiz zamirler şunlardır: 1- Kimi 2- Bazıları 3- Hepimiz 4- Birçoğu 5- Hepsi
Belgisiz Zamir Nedir ve Nasıl Bulunur?
Hangi ismin yerine kullanıldığı tam olarak bilinmeyen adıllara, belgisiz zamir denir. Bu zamirler hem tekil hem de çoğul kelimelerin yerine kullanılabilir.
Örnekler:
Kimi - Tekil
Kimileri - Çoğul
Biri - Tekil
Birileri - Çoğul
Belgisiz zamirlerle belgisiz sıfatları ayırt etmek için bir sonraki kelimeye bakılır:
Örnekler:
Kimi zaman - ''Kimi'' sözcüğünden sonra isim soylu bir kelime geldiği için sıfattır.
Kimileri - Zamir
Bazı günler - Sıfat
Bazıları - Zamir
Belgisiz Zamir Örnek Cümleler ile Konu Anlatımı
BAŞKASI
1- Başkası olsa senin kadar cesur davranamazdı.
2- Onun yerine bir başkasını ikame edemem.
3- Bugün birinin açtığı yarayı yarın bir başkası iyileştirir.
BAZILARI
1- Öğrencilerden bazıları dersten sonra kütüphaneye gidip yarınki sınava çalışmaya başladı.
2- Bazıları bir ömür boyu yaz tutar bazıları İki gün sonra unutur.
3- Bazıları, gururlarından ötürü, hatalı olduklarını bir türlü kabullenmek istemez.
4- Okuduğum kitaplardan bazıları hayata ve insanlara bakış açımı tamamen değiştirdi.
5- İçlerinden bazıları senin hakkında hiç de iyi şeyler söylemedi.
HEPSİ
1- Adama konuşma fırsatı vermeden hepsi birden üzerine çullandı.
2- Bu kitapların hepsini okudun mu?
3- Söylediklerinin hepsine katılıyorum.
4- Fincanların hepsini yıkadın mı?
5- Arkadaşlarımın hepsi benim için çok kıymetli.
HİÇBİRİ
1- İnan, hiçbiri senin yerini tutamaz.
2- Tarihte büyük fikir adamlarından hiçbiri kendisi gibi düşünmeyen insanları yargılamamıştır.
3- Dosyayı gönderdiğim yayınevlerinden hiçbiri olumlu ya da olumsuz geri dönüş yapmadı.
4- İçlerinden hiçbiri onun kadar güzel değil.
5- Bana gösterdiği fotoğraflardan hiçbirini beğenmedim.
BİRİ
1- Kalbimde başka biri varken sana umut vermem doğru olmaz.
2- Biri tarafından takip edildiğini anlayınca telaşa kapıldı ve daha hızlı yürümeye başladı.
3- Birkaç gündür aklımı kurcalayan biri var.
4- Bence içlerinden yalnızca biri dürüst ve samimi.
5- Dün yanımda gördüğün kişilerden biri seninle tanışmak istiyor.
6- Bugün yeni biriyle tanıştım.
7- Dün okulun bahçesinde tek başıma otururken tanımadığım biri yanıma yaklaştı ve bana sorular sormaya başladı.
KİMİ
1- Kimi derdini içine atıp susar, kimi önüne gelen herkese anlatır.
2- Herkesin zevki farklıdır, kimi aksiyon ve macera filmlerini, kimi korku ve gerilim filmlerini sever.
3- Kimi güçlü olup sonuna kadar mücadele eder, kimi karşısına çıkan ilk engelde pes eder.
HERKES
1- Onun dediğine göre herkes haksız, bir tek o haklı.
2- bir anda yağmur bastırınca herkes evlere dağıldı.
3- herkes senin ne kadar akıllı ve çalışkan biri olduğunu biliyor.
4- Yaptığım son resmi herkes çok beğendi.
5- Başta herkes ilişkimize karşı çıkıyordu.
6- Bu dünyada herkes senin kadar kibar olsaydı kimse kimseyle kavga etmezdi.
BİRÇOĞU
1- Maalesef içlerinden birçoğu kendisini dünyanın en akıllı insanı zannediyor.
2- Son söylediklerinin birçoğuna katılıyorum.
3- Maalesef kitaplarımdan birçoğu taşınırken kayboldu.
4- Okul arkadaşlarımdan birçoğu ile iletişimi kestim.
BİRKAÇI
1- Bu tartışmada birkaçı hariç hepsi bana hak verdi.
2- İçlerinden birkaçını daha önce de görmüştüm.