Belgisiz zamir nedir? Belgisiz zamirler örnekleri ve cümleleri ile konu anlatımı

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Zamir çeşitlerinden bir tanesi de belgisiz zamir olarak karşımıza çıkmaktadır. Belgisiz zamirler nesneleri belli belirsiz bir şekilde temsil eden zamirler olarak varlık gösterirler. Günlük yaşamda pek birçok insan tarafından cümle içerisinde kullanılmakta olan zamirler arasında yerini almaktadır.

Belgisiz Zamir Nedir?

Dilimizde öenmli bir kullanımının varlığı söz konusu olan belgisiz zamirler hangi varlığın yerini tuttuğu tam olarak bilinmeyen zamirler olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölçüleri, sayıları ve miktarları tam olarak bilinemez. Kullanımı söz konusu durumda olan çoğu belgisiz zamirler belgisiz sıfatların iyelik eki almış şekli olmaktadır. İyelik ekleri '' ı, i, u, ü'' harflerinden ibarettir. Çok sık olarak kullanılan birçok belgisiz zamir varlık göstermektedir. Bu belgisiz zamirler ise şunlardır;

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Biri, hepsi, birileri, başkası, başkaları, kimi, kimileri, kimse, birkaçı, bazısı, bir takım, herkes, hepimiz, hepsi, birazı, hiçbiri, herhangi biri, her biri gibi sözcükler cümle içerisinde belgisiz zamir olarak kullanılmaktadır.

Belgisiz Zamirler Örnekleri ve Cümleleri İle Konu Anlatımı

Belgisiz zamirler isim tamlamasında tamlayanı ya da tamlananı olarak kullanılabilmektedir. Bunun yanı sıra kişi zamirleri ve işaret zamirleri cümle içinde ikileme kullanılabilmektedir. Bu sayede bir durumda cümlede belgisizlik anlamı kazandırdıklarından dolayı belgisiz zamir görevi üstlenmektedirler. Buna bir örnek verilmesi gerekir ise;

- Onun bunun sözlerine inanarak bana kızıp durma.

Cümle içerisinde kullanılan o ve bu işaret zamirleri olmaktadır. Kişi zamirleri eki alarak cümle içinde ikileme şeklinde kullanılmış durumdadır. Böylelikle bu sözcükler kullanıldıkları cümle içerisinde belgisiz zamir olarak görev alırlar.

Zamirler kendi aralarında pek çok çeşide ayrılırlar. Zamir türleri; şahıs zamirleri, işaret zamirleri, dönüşlülük zamiri, soru zamirleri, belgisiz zamirler, ilgi zamiri ve iyelik zamirleridir. Ayrıca sahip oldukları yapıları yönünden de zamirler 4 çeşide ayrılmaktadır. Bunlar; birleşik zamirler, basit zamirler, öbekleşmiş zamirler ve ek halindeki zamirler olmaktadır.

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Zamir türlerinden biri olan belgisiz zamirler birden fazla ismin yerini tutan yahut da hangi isimlerin yerini tuttuğu belli olmayan zamirler olarak karşımıza çıkmaktadırlar. Bu zamirlerin büyük bir çpoğunluğu sıfatlara üçüncü şahıs iyelik eki getirilerek yapılmaktadır. Fakat sıfatlar ile alakası olmayanlar da bulunmaktadır. Birçok belgisiz zamir olduğundan dolayı bu zamirlere pek çok örnek de verilebilir. Belgisiz zamirler konusunda verilebilecek olan örnekler ise şunlardır:

- Her biri ayrı ayrı özelliklere sahipler.

Burada kullanımı söz konusu olan her biri kelimesi belgisiz zamirdir. Bunun nedeni ise her biri sözcüğü ile kimden bahsedildiği bilinmemektedir.

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- Bazısı da durmaksızın ağlamaktadır.

Burada kullanılmış olan bazısı kelimesi belgisiz zamirdir. Çünkü bazısı kelimesi ile kullanıldığı cümle içerisinde kimden bahsedildiği tam ve net olarak bilinmez durumdadır.

- Elindekilerin tümünü hemen masanın üstüne bırak.

Cümle içerisinde kullanılmış durumda olan "tümünü" sözcüğü belgisiz zamirdir. Tümü derken bahsi geçen şeyin ne olduğu ve miktarı belli değildir. Bu nedenden dolayı da belgisiz zamir olma özelliği taşımaktadır.

Belgisiz zamir içeren diğer cümle örnekleri ise şunlardır:

- Kimse işini hiçte iyi yapmıyordu.

- Çantamdakilerin birkaçı kırılmış durumda.

- Tamamı, bu zor günler için ayrılmıştı.

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- Herkes sadece kendi çıkarını düşünüyor.

- Birisi camdan dışarı doğru bakıyor.

- Birkaçı sizinle birlikte gidebilir.