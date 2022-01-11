Belediye başkanının görevleri ve yetkileri nelerdir? Belediye başkanının sorumlu olduğu kurumlar

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Belediye başkanları belediye teşkilatında en üst rütbede göre alan kişi olmaktadır. Kasaba, ilçe ve il gibi yerleşim yerlerinin sınırlarında su sistemleri, temizlik ve toplu taşıma sistemi gibi pek çok husus ile ilgilenmekte olan görevli kişidir. Bunlar dışında belediye başkanlarının farklı birçok görev ve sorumlulukları bulunmaktadır.

Belediye Başkanının Görevleri ve Yetkileri Nelerdir?

Belediyenin başındaki kişiye belediye başkanı denilmektedir. Belediyedeki tüzel kişiliği temsil etmekte olan en üst yönetici olmaktadır. Kasaba, il ve ilçe gibi yerleşim merkezleri sınırları içerisinde pek çok sorumluluğu bulunmaktadır.

Belediye başkanları amir rolü ile belediyeyi temsil etmektedir. Belediye encümenine ve belediye meclisine başkanlık yapmakta olan belediye başkanının görev ve yetkileri şu şekilde sıralanmaktadır:

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- Belediyenin kurduğu tüm birliklerin yönetiminden sorumlu olmak,

- Stratejik öneme sahip olan proje, plan ve yatırımların yürütülmesinden sorumlu olmak,

- Belediye meclisindeki planların ve projelerin yürütülmesi amacı ile kurulan derneklerin, kuruluşların be birliklerin yönetilmesi,

- Belediyelerin sahip olduğu birlik, dernek, demirbaş, kurum, araç ve gereçlerin denetiminden sorumlu olmak,

- Belediyede çalışan personelleri denetlemek,

- Belediyeler tarafından düzenlenen spor müsabakaları, fuarlar, organizasyonlar ve şenliklerin denetiminden ve temsilinden sorumlu olmak,

- Yabancı ülkelerin belediye başkanları ile kardeş belediye projelerinden ve ticari iş birliklerinden sorumlu olmak,

- Belediye personellerini atamak,

- belediye halkın huzuru ve sağlığı için gerekli önlemleri almak,

- Muhtaç ve yoksul kişiler için bütçeden ayrılan ödenekleri kullanmak,

- Engelli olan kişilere yönelik hizmetler yürütmek ve engelliler merkezini oluşturmak,

- Bunlar dışında belediyelere ait olan tüm işlemlerden sorumlu olmak belediye başkanlarının görev ve sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Belediye Başkanının Sorumlu Olduğu Kurumlar

Belediye kanunlar ile munhasıran başka bir kurum ve kuruluşuna verilmeyen mahalle müşterek niteliklerdeki her türlü görev ve hizmeti yapmakta ve yaptırmaktadır.

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Bu anlamda belediyeler gerekli kararları alır, uygular ve denetler. Belediye ilk olarak imar, su ve kanalizasyon, ulaşım, imar, çevre sağlığı, temizlik ve katı atık, zabıta, itfaiye, kurtarma ve ambulans, acil yardım, şehir içi trafik, mezarlıklar, park ve yeşil alanlar, kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor, ekonomi ve ticaretin gelişmesi için hizmetlerini yapmakta ve yaptırmaktadır. Ayrıca büyükşehir belediyeleri ile nüfusu 50.000'i geçen belediyeler kadın ve çocuklar için koruma evleri de açmaktadır.

Kanunlara göre belediye teşkilatı tüzel kişiliği olan bir örgüt olarak kabule dilmektedir. Belediye başkanları il, ilçe ve kasaba gibi yerleşim merkezlerinin sınırları içerisindeki su sisteminden, toplu taşımadan, temizlikten, aydınlatmadan ve esnaf denetiminden sorumlu olan ve belediye teşkilatını yöneten kişidir.

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Bunlar dışında belediyeler coğrafi ve kent bilgi sistemlerini kurmaktadır. Okul öncesi eğitim kurumları açabildiği gibi devlete ait olan her derecedeki okulların inşaat, bakım ve onarım işlemlerini gerçekleştirebilmektedir. Bu anlamda ihtiyaç duyulan her türlü araç, gereç ve malzemeleri karşılamaktadır.

Eğitim ile birlikte sağlık ile ilgili her türlü tesisi açma yetkisi de bulunmaktadır. Kültür ve tabiat varlıkları ile tarihi dokunun ve kent tarihi bakımından önemli olan tüm mekanların korunmasını da sağlayabilmektedir. Bu amaçla korunması gereken tarihi yerlerin bakım ve onarımını yapmaktadır.