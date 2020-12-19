Belediye Başkanı nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Belediye Başkanı olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Belediye başkanı, belediye teşkilatının en üstünde görev alan amir olarak belediyeyi temsil etme yetkisine sahiptir.

Belediye Başkanı Nedir?

Belediye başkanı, belediyeyi temsil etme yetkisine sahip belediye tüzel kişiliğini temsil eden en üst düzey yöneticidir. Belediye başkanı, il, ilçe ve kasaba gibi yerleşim yerlerinin sınırları içindeki alanların temizliğinden, su sisteminden, aydınlatmasından, esnaf denetiminden ve toplu taşımasından sorumlu olan belediye teşkilatını yöneten kişidir.

Belediye Başkanı Ne İş Yapar?

Belediye başkanı, belediye meclisine ve belediye encümenine başkanlık eder. Belediye başkanının başlıca diğer görev ve sorumlulukları ise şu şekildedir;

Belediyelerin kurduğu birliklerin yönetiminden sorunlu olan kişidir.

Belediye meclisinin plan ve projelerinin yürütülebilmesi için kurulan, birlik, dernek ve kuruluşları yönetir.

Belediyenin stratejik öneme sahip olan plan, proje ve yatırımlarının yapılmasında sorumludur.

Belediyenin sorunlu olduğu tüm araç, gereç, dernek, birlik ve demirbaşların denetiminden sorumludur.

Belediye personellerini denetler.

Yabancı ülkelerin belediye başkanlarıyla ticari iş birliği yapmak ve kardeş projelerde rol almaktan sorumludur.

Belediye tarafından düzenlenen şenlik, müsabaka, festival, fuar ve organizasyonların temsil ve denetiminden sorumludur.

Bunlar dışında kalan belediye sorumluluğuna ait tüm iş ve işlemlerin yürütülmesinden sorumludur.

Belediye Başkanı Nasıl Olunur?

Belediye başkanı olmak için belirli bir okul ya da bölüm okumak gerekmiyor. Belediye başkanı olmak için belirlenmiş olan bir eğitim ya da cinsiyet kriteri yoktur. Belediye başkanı olabilmek için sahip olmanız gereken en büyük şart Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmaktır. Belediye başkanı olabilmek için mahalli idareler seçimlerine aday olarak çoğunluğun oylarını almanız gerekir.

Belediye başkanı olmak için seçimde rakiplerinizden yüksek oy almanız gerekir. Herhangi bir partiye üye olmadan serbest olarak belediye başkanı aday olabileceğiniz gibi herhangi bir partiden aday gösterilerek de belediye başkanı adayı olabilirsiniz. Belediye başkanları seçim ile başa geldiği için önceki meslek hayatındaki başarıları da oldukça önemlidir.

Belediye Başkanı Olma Şartları Nelerdir?

Belediye başkanı olabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekir. Fakat kanunda belirtilen bazı maddelere göre görevden alınmış olan kişiler bir daha belediye başkanı olarak görev yapamaz. Bu maddeler ise, en az 6 ay ya da 6 aylık bir süre boyunca hapis ya da ağırlaştırılmış hapis cezası alan kişiler, belediye başkanı olamaz. Bunun yanında dolandırıcılık, rüşvet, ihaleye fesat karıştırma gibi suçları işlemiş olan kişiler belediye başkanı olarak seçilemez.

Belediye Başkanı Maaşları Ne Kadardır?

Nüfusu 2 milyonun üzerinde olan Büyükşehir Belediye Başkanları, Nişan ayı itibari ile tüm prim ve vergiler düşüldükten sonra 24.000 TL maaş alıyor. Belediye başkanlarının maaşları ile belediye meclis üyelerinin tüm özlük hakları 5393 sayılı Belediye Kanunu ile düzenleniyor. Bu kanuna göre belediye başkanlarının maaşları ise görev yaptıkları ilin nüfusuna göre değişiklik gösterir.

Belediye Başkanının İş İmkanları Nelerdir?

Belediye Başkanı, belediye teşkilatının en üst makamındaki kişidir. Bu kişi, belediyenin tüm iş ve işlemlerinin yürütülmesinden ve denetlenmesinden sorumludur. Bu kişiler, görev yaptıkları ilin nüfusuna göre farklı maaş alır ve görev alanına göre görevleri değişiklik gösterebilir. Belediye başkanları belediyeye ait tüm araç, gereç, demirbaşlardan sorumludur. Aynı zamanda bu kişiler ildeki elektrik, su ve ulaşım donanımlarının düzgün çalışması ve sorunların giderilmesinde görev yapar.