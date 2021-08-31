Beko Hangi Ülkenin Markası Ve Nerede Üretiliyor? Beko Ne Zaman Kuruldu, Sahibi Kim Ve Kısaca Tarihçesi

Beko Türkiye'nin en fazla satılan beyaz eşya üreticilerinden bir tanesidir. Beko hem beyaz eşya hem de elektronik şirketlerindendir.

Beko Hangi Ülkenin Markası?

Beko Türkiye'nin bir markasıdır. Koç ailesine mensup olan bir şirkettir.

Beko Nerede Üretiliyor?

Beko Türkiye'de üretilmektedir.

Beko Ne Zaman Kuruldu?

Beko 1955 yılında İstanbul'un Sütlüce semtinde kurulmuştur. Kurucusu ise Vehbi Koç'tur.

Beko'nun Sahibi Kim?

Beko'nun sahibi Koç Holding'tir.

Beko'nun Kuruluşu ve Kısaca Tarihçesi

Türkiye sanayileşmeye karar verdikten sonra Beko'da tam bu dönemlerde kurulmuştur. Vehbi Koç'un önderliğinde Beko 1955 yılında kurulmuştur. Türkiye'ye döviz kazandırmak amacı ile Vehbi Koç tarafından kurulan Beko ilk üretildiğinde bir salça ve konserve üreten fabrikaydı. Beko bu tarihten itibaren Bejerano ile de ortaklığa girişti. Adı da bundan dolayı Beko oldu. General elektrik ampuller üreten Beko daha sonra Beko Ticaret Aş olarak borsaya açıldı. Anadolu'da da bu dönemde ilk defa bayilik kuran bir şirket oldu.