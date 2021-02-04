Bekarlık Sultanlık atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Ülkemizde kullanılan sayısız atasözü bulunmaktadır. Bu atasözlerinin karşılık geldiği duygular ve olaylar mevcuttur. Bazen tembellik ya da çok çalışmak, bazen de yalnızlık ya da evlilikle ilgili olabilirler. İşte bu atasözlerinden biri de bekarlık sultanlık atasözüdür. Peki bekarlık sultanlık ne anlama gelmektedir? Bekarlık sultanlık atasözü cümle içinde nasıl kullanılabilir? İşte bu konu hakkında tüm cevaplar.
Bekarlık sultanlık atasözü, kişinin sorumluluk kabul etmeyip aile kurmaktan köşe bucak kaçan insanlar için kullanılmaktadır.
Bekarlık Sultanlık Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bazı insanlar sorumluluk duygusundan kaçınırlar. Aile kurmak onlar için altına giremeyecekleri bir sorumluluktur. Bu yüzden de bu tip insanlar için bekarlık sultanlıktır. Bekarlık sultanlık diyen insanlar aile hayatına atıldıklarında mutsuz olacaklarına inanırlar. Bu sebeple de evlenmedikleri sürece mutlu olacaklarına dair bir inançları vardır. Bekar kalmak rahatlıktır. Oysa evlenmek ise sorumluluk demektir ve bu durumda rahatlık sona erer. Kişinin sultanlığını sürdürebilmesi ve rahat etmesi için bekar kalması gerekir.
Bekarlık Sultanlık Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Boşver şimdi sen evlenmeyi falan, bekarlık sultanlık dedik ya!
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