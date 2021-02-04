Bekarlık Sultanlık atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)

Bekarlık sultanlık atasözü, kişinin sorumluluk kabul etmeyip aile kurmaktan köşe bucak kaçan insanlar için kullanılmaktadır.

Bekarlık Sultanlık Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Bazı insanlar sorumluluk duygusundan kaçınırlar. Aile kurmak onlar için altına giremeyecekleri bir sorumluluktur. Bu yüzden de bu tip insanlar için bekarlık sultanlıktır. Bekarlık sultanlık diyen insanlar aile hayatına atıldıklarında mutsuz olacaklarına inanırlar. Bu sebeple de evlenmedikleri sürece mutlu olacaklarına dair bir inançları vardır. Bekar kalmak rahatlıktır. Oysa evlenmek ise sorumluluk demektir ve bu durumda rahatlık sona erer. Kişinin sultanlığını sürdürebilmesi ve rahat etmesi için bekar kalması gerekir.

Bekarlık Sultanlık Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı

Boşver şimdi sen evlenmeyi falan, bekarlık sultanlık dedik ya!