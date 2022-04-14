Begin 2. Ve 3. Hali Nedir? Begin Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

İngilizcede başlamak anlamına gelen diğer sözcükler şunlardır: 1- Start
2- Set Out 3- Commence 4- Lay Down
Begin 2. ve 3. Hali Nedir?
Begin Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler
1- I began a new novel last night.
Dün gece yeni bir romana başladım.
2- Finally, she began to admit her mistakes.
Sonunda hatalarını itiraf etmeye başladı.
3- We began to clean the house.
Biz evi temizlemeye başladık.
4- I just began to read this novel by the author.
Yazarın bu romanını yeniden okumaya başladım.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler
1- However, our hopeful story had just begun.
Oysa bizim umut dolu hikayemiz daha yeni başlamıştı.
2- They begun dating again last week with ex- girlfriend
Eski sevgilisiyle geçen hafta yeniden görüşmeye başlamışlar.