Begin 2. Ve 3. Hali Nedir? Begin Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

İngilizcede başlamak anlamına gelen diğer sözcükler şunlardır: 1- Start

2- Set Out 3- Commence 4- Lay Down

Begin 2. ve 3. Hali Nedir?

Hali - He Began - Başladı Hali - He Begun - Başlamıştı

Begin Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- I began a new novel last night.

Dün gece yeni bir romana başladım.

2- Finally, she began to admit her mistakes.

Sonunda hatalarını itiraf etmeye başladı.

3- We began to clean the house.

Biz evi temizlemeye başladık.

4- I just began to read this novel by the author.

Yazarın bu romanını yeniden okumaya başladım.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- However, our hopeful story had just begun.

Oysa bizim umut dolu hikayemiz daha yeni başlamıştı.

2- They begun dating again last week with ex- girlfriend

Eski sevgilisiyle geçen hafta yeniden görüşmeye başlamışlar.