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Begin 2. Ve 3. Hali Nedir? Begin Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Begin 2. Ve 3. Hali Nedir Begin Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Begin bir işe başlamak, yeltenmek ve denemek anlamına gelir. Begin kelimesi mecazen aracı ve vesile olmak manasında da kullanılır. Bu sözcüğün içinde yer aldığı kalıp ifadeler ise şu şekilde sıralanabilir: 1- Begin again: Baştan başlamak. 2- Begin a journey - Seyahate çıkmak 3- Beginner Level - Başlangıç Seviyesi Begin fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir? Örnek cümlelerle birlikte detaylı bir şekilde derledik.

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 İngilizcede başlamak anlamına gelen diğer sözcükler şunlardır: 1- Start

 2- Set Out 3- Commence 4- Lay Down 

 Begin 2. ve 3. Hali Nedir? 

  1. Hali - He Began - Başladı
  2. Hali - He Begun - Başlamıştı 

 Begin Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- I began a new novel last night.

 Dün gece yeni bir romana başladım. 

 2- Finally, she began to admit her mistakes.

 Sonunda hatalarını itiraf etmeye başladı.

 3- We began to clean the house.

 Biz evi temizlemeye başladık. 

 4- I just began to read this novel by the author.

 Yazarın bu romanını yeniden okumaya başladım. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- However, our hopeful story had just begun.

 Oysa bizim umut dolu hikayemiz daha yeni başlamıştı. 

 2- They begun dating again last week with ex- girlfriend

 Eski sevgilisiyle geçen hafta yeniden görüşmeye başlamışlar.

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