Bedesten Nedir Ve Ne İşe Yarar? Bedestenler Hakkında Bilgi

Bedesten kelimesi çoğu kişi tarafından bilinmese bile geçmişte sıklıkla kullanılan kelimeler arasında yer almaktadır. Bedesten kelimesi Farsça kökenli bir kelime olarak bilinmektedir. Bedesten'in aslında temel anlamı ile günümüzde varlığını sürdürmekte olan kapalı çarşıya benzerliği söz konusudur.

Bedesten Nedir ve Ne İşe Yarar?

Eski zamanlarda yerleşim yerlerinde bulunan ve insanların alışveriş yapmak için gittikleri bir yer olma özelliğine sahiptir. Kervansaray olarak da bilinmekte olan yerler sonrasında bedesten ismi ile anılmaya başlanmıştır. Bedesten, dikdörtgen yapılı bir mimariye sahip olan ve çoğunlukla da aynı esnafın bulunduğu dükkanlardan oluşmaktadır.

Bedesten, değerli kumaş ve mücevher gibi kıymetli eşyaların hem alımının hem de satımının yapıldığı yer olarak ifade edilebilir. Günümüzdeki kapalı çarşı ile özdeşleştirilebilen bir yapıya sahip olan bedesten, ilk olarak on üçüncü yüzyıl dönemlerinde görülmeye başlanmış bir yapıdır. Döneminin en önemli ticaret merkezi olarak ifade edilebilir. Bedestenlerin en önemli özelliklerinden birisi de kıymetli eşyaların alım ve satımının yapıldığı bir yer olması olarak ifade edilebilir.

Bedestenler Hakkında Bilgi

Bedestenler, bulundukları zamanlarda oldukça önemli bir konuma sahiptirler. Değerli malların alım ve satım işlemlerinin gerçekleştirildiği bedestenler aynı zamanda da bir banka görevi görmekte olan kuruluşlar olarak bilinir. Anadolu da bilinmekte olan ve günümüzde hala varlığını devam ettirmekte olan bedestenler bulunmaktadır. Günümüzde bilinen en eski bedesten ise Kahramanmaraş ilinde varlığını sürdürmektedir.

Aynı zamanda bedestenler sadece Türkiye'de değil daha birçok ülkede de bulunmaktadır. Bedestenler değerli olan malların satılması için yapılmış yerler olarak da ifade edilmektedir. Kendi dönemlerinde bedestenler şehrin en önemli ticaret merkezleri olarak bilinmektedir. Üstelik bedestenler yapı itibariyle de oldukça sağlam bir şekilde yapılmaktaydılar. Bu sebeple de günümüze kadar gelmişlerdir. Kısaca bedestenlerin Osmanlı Döneminde ortaya çıkmış olan ve ticari amaçlar ile yapılan yerler oldukları söylenebilir.