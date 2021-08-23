Beden (Vücut) Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır? Boya Göre Kilo Kaç Olmalı?

Özellikle boy ve kilo oranının belli bir standart altında bulunması çok önemlidir. Bu standart yağlanma ya da aşırı kilo ile beraber sağlıksız bir yaşamın önüne geçer. Böyle bir durumu elde edebilmek için ise beden, yani vücut kitle endeksini hesaplama şansı bulunuyor.

Beden (Vücut) Kitle İndeksi Nasıl Hesaplanır?

Özellikle sağlıklı beslenme ve egzersiz ile spor yapan birçok kişi, beden kitle endeksini nasıl hesaplanacağını merak ediyor. Bu doğrultuda vücut ağırlığı ile beraber boy uzunluğu üzerinden kitle endeksi hesaplaması gerçekleşmektedir. Yani vücut ağırlığı kilogram cinsinden ele alınır, boy uzunluğunu metre cinsinden karesine bölünmesiyle hesaplama gerçekleştirilir. Günümüzde bunu sağlayan birçok farklı cihaz da bulunmaktadır. Fakat matematiksel olarak bu yöntem ile alınarak kağıt üzerinde de işlem yapılabilir.

Boya Göre Kilo Kaç Olmalı?

Kadın ya da erkekler için ideal boy ve kilo oranı değişkenlik göstermektedir. O sebepten dolayı her iki taraf için de bu oran farklı rakamlar doğrultusunda ele alınır. Özellikle Sağlık Bakanlığı bünyesinde elde edilen veriler doğrultusunda kadın ve erkek için şu hesaplama gerçekleşir;

Kadınlar için: İdeal kilo = 45,5 + (2,3/2,54) x (boy(cm) - 152,4)

Erkekler için: İdeal kilo = 50 + (2,3/2,54) x (boy(cm) - 152,4)

Yukarıda verilen hesaplamalar ile beraber boy ile kilo arasındaki orantıyı doğru şekilde elde etmek mümkün. Tabii bunun dışında günümüzde internet üzerinden de birçok otomatik hesaplama sistemi bunu verebilmektedir.

Beden (Vücut) Kitle Endeksi Önemi Nedir?

Beden kitle indeksi özellikle kişinin kilo sınırını aşıp aşmadığı noktasında önemli bir bilgi vermektedir. Aynı zamanda yağlanma oranı ve sağlıksız bir yaşam üzerinden de bazı unsurları ortaya çıkarır. Kilo ve boy üzerinden yapılacak hesaplama ile beraber vücut kitle endeksi eşliğinde, sağlıklı ve dengeli bir yaşam sürme şansı elde edilebilir. Buna hayatın her anında mutlaka dikkat etmek gerekir.