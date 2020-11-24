Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Bölümü nedir ve mezunu ne iş yapar? Bölümü olan üniversiteler, dersleri ve iş imkanları

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği genel olarak öğrencilerin sporcu kişiliklerini örnek çıkaran bölümlerden bir tanesidir. Bu bölümden mezun olan kişiler öğretmen olarak mezun olur. Spor alanındaki öğrencinin geliştirilmesi oldukça önemli olduğu için beden eğitimi ve spor öğretmenliği fiziksel ve zihinsel sağlık alanında çok önemli olan bölümlerden biridir. Bu bölümü okumak isteyen öğrenciler bölümle ilgili daha detaylı bilgiler öğrenmek için arama motorlarına bölümle ilgili detayları araştırır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Nedir?

Özellikle kişilerin ruh ve beden sağlığını ön planda tutarak öğrencilerin bedensel anlamda, buna paralel ruhsal anlamda gelişimine katkıda bulunmak için faydalı olan bölümlerden bir tanesi de beden eğitimi ve spor öğretmenliğidir. Beden Eğitimi ve gençlik sporları ile ilgili öğrencileri bilgilendiren öğrencilere çeşitli spor dallarına yönlendirmekle görevli olan öğretmenler üniversitelerde eğitim alır. Bu bölüm mezunları pedagojik formasyon sahibi de oldukları için özel eğitim alanında öğrencileri geliştirmek amacıyla oldukça etkili öğretmenlerdir.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Eğitim Süresi Kaç Yıldır?

Beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü eğitim süresi 4 yıl olarak belirlenen bir lisans programıdır. Eşit ağırlık puan türüne göre tercih edilebilen beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü spor bilimleri fakültesi kapsamında eğitim verir.

Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü Okuyacak Öğrenciler İçin Aranan Nitelikler Nelerdir?

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü okuyacak öğrenciler için öncelikle fiziksel anlamda hareketli olabilen, herhangi bir spor dalına ilgi gösteren ve bu alanda kendini geliştirmek isteyen kişiler olması oldukça önemlidir. Aynı zamanda insan ilişkileri bakımından en önemli bölümlerden bir tanesi olan öğretmenlik ile ilgili çocuklarla ilişki kurmak ve empati yeteneğin gelişmiş olması gibi özellikler de aranmaktadır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümündeki Dersler Nelerdir?

Beden eğitimi ve spor öğretmenlik bölümünü tercih edecek öğrencilerinin alması gereken oldukça fazla ders vardır. Hem spor alanında hem de pedagojik formasyon alanında dersler alacak olan öğrenciler birçok dersi görmek ile de sorumludur. Beden eğitimi spor öğretmenliği bölümünden mezun olacak kişilerin alacağı dersler;

- İnsan anatomisi ve fizyolojisi

- Genel jimnastik

- Fiziksel uygunluk

- Beslenme ve egzersiz

- Okullarda Rekreasyon programları

- Jimnastik, voleybol, basketbol, futbol, beyzbol, yüzme

- Beden Eğitimi ve sporda psikoloji

- Engelliler için Beden Eğitimi ve Spor

- Bilimsel araştırma yöntemleri

- Fiziksel uygunluk

- Beden Eğitimi ve Spor tarihi

- Ölçme ve değerlendirme

- Beden Eğitimi ve sporun temelleri

- Egzersiz fizyolojisi gibi genel spor derslerinin yanında bazı bölümlerde olan ortak dersleri de almakla yükümlüdür. Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği bölümünde okuyanlar 4 yıllık bir eğitim alarak bölümlerini tamamlayabilir. Bu derslerden başarı ile geçen öğrenciler beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü lisans diploması almaya hak kazanır .

Beden Eğitimi Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları Ne İş Yapar?

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü mezunları genel olarak hem kamuda hem özel okullarda çalışabilir. Spor salonlarında da çalışma imkanı bulunan bu öğretmenler kişilerin fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak amacıyla fiziki becerilerini artırmaya ve öğrencilerini kendilerinde keşfetmediği yeteneklerini keşfetmeleri için çalışmalar yapmakla yükümlüdür.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Mezunları Nerelerde Çalışabilir?

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümünden mezun olan öğrenciler kamuda Milli Eğitim'e bağlı okullarda çalışarak beden eğitimi ve spor öğretmenliği yapabilir. Aynı zamanda kamu dışında da özel okullarda ya da spor salonlarında istihdam edilebilen beden eğitimi spor öğretmenliği bölümü mezunları daha çok öğretmenlik alanında ve spor salonlarında çalışarak hayatlarını sürdürebilir. Ancak beden eğitimi spor Meslek Yüksek Okulu mezunları için kamuda çalışmanın şartı KPSS'den yeterli derecede puan almaktır.

Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Mezunları Maaşları Ne Kadardır?

Beden eğitimi ve spor öğretmenliği bölümü mezunları yaptıkları işlere göre farklı maaşlar almaktadır. Devlet kurumunda Beden Eğitimi ve Spor öğretmenliği yapan kişiler 4000 ila 5500 arası maaş alırken, özel kurumlarda görev yapan kişiler 2500 ila 3500 TL arasında maaş alır.