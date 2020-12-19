Beden Eğitimi Öğretmeni nedir, ne iş yapar ve nasıl olunur? Beden Eğitimi Öğretmeni olma şartları, maaşları ve iş imkanları

Beden eğitimi olmak için belirli şartlar bulunmaktadır. Aynı zamanda beden eğitimi öğretmenliği olmak için bazı şartlar bulunmaktadır.

Beden Eğitimi Öğretmeni Nedir?

Çocuklar ve gençler arasında fiziksel aktiviteyi destekleyen ve bunu anaokulundan lise eğitiminin sonuna kadar sürdüren oyun ve spor aktiviteleri düzenleyen kişiye beden eğitimi öğretmeni denilmektedir. Beden eğitimi öğretmeni motor becerileri de hedefleyen kişidir.

Beden Eğitimi Öğretmeni Ne İş Yapar?

Okullarda ya da çeşitli spor merkezlerinde beden eğitimi öğretmenleri fiziksel aktiviteyi destekleyecek çalışmalar sürdürür. Kişilerin motor beceresine yönelik antrenman yapmasını sağlar. Yeme alışkanlıklarını belirleyerek sağlıklı bir şekilde vücuda sahip olmasını sağlar. Özellikle okullarda öğrenciler ile spor aktiviteleri düzenleyerek çocukların bedensel gelişimine katkıda bulunurlar.

Beden Eğitimi Öğretmeni Nasıl Olunur?

Beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen bir kişi öncelikle lise veya dengi bir okuldan mezun olmalıdır. Lise ve dengi eğitiminden mezun olan kişiler yükseköğretim kurumunun belirlemiş olduğu üniversite sınavına girmelidir. Üniversite sınavında ise BESYO bölümüne hazırlanarak tercih yapmalıdır. Üniversite sınavında baraj puanını aşan adaylar BESYO için yetenek sınavlarına girebilirler. Türkiye'de pek çok üniversite BESYO için eğitim vermektedir. BESYO için özel yetenek sınavına dahil olan adaylar yeterli olması durumunda BESYO eğitimine dahil olurlar. Ardından BESYO okulundan mezun olan kişiler formasyon eğitimi ile birlikte beden eğitimi öğretmeni olabilirler.

Beden Eğitimi Öğretmeni Olma Şartları Nelerdir?

Beden eğitimi öğretmeni olmak için mutlaka üniversite sınavına girmek gerekir. Üniversite sınavından gerekli baraj puanını yakalayan adaylar BESYO sınavına da girerek beden eğitimi öğretmeni olabilirler. Beden eğitimi öğretmeni BESYO eğitimini tamamladıktan sonra olabilirler. Beden eğitimi öğretmeni olmak için mutlaka spora ilgi duyulması ve sporu hayata entegre etmek gerekiyor. Ayrıca bedene eğitimi öğretmenliği için de BESYO eğitimini başarılı bir şekilde tamamlamış olmak gerekiyor.

Beden Eğitimi Öğretmeninin Görevleri Nelerdir?

- Gerekli spor aktiviteleri düzenleyerek belirli düzen eşliğinde fiziksel hareketleri öğrencilere uygulatmak

- Beden eğitimi derslerinin düzenini ve analizini tasarlamak.

- Spor hareketlerinin temellerini öğrencilere açıklamak

- Her bir öğrencinin fiziksel gelişmesini yakından takip etmek ve sporu her öğrenciye sevdirmek

- Spor için gerekli tüm ekipmanların tedarik edilmesini sağlamak

- Bütün öğrencilerin kolektif bir şekilde çalışmasını sağlamak ve sporun yararlarını her bir öğrenciye anlatmak

- Düzenli olarak beden eğitimi derslerinin planını yapmak

Beden Eğitimi Öğretmeni Maaşları Ne Kadar?

Beden eğitimi öğretmeninin maaşları aylık olarak 3.100 TL olarak belirlenmiştir. Belirtilen bu maaş miktarı ortalama değer olarak kabul edilir.

Beden Eğitimi Öğretmeni İçin İş İmkanları Nelerdir?

Beden eğitimi öğretmenleri genellikle kamu sektöründe ağırlıklı olarak çalışırlar. Kamu sektöründe BESYO mezunları devlet okullarında öğretmenlik yapabilirler. Ayrıca gençlik ve spor bakanlığında yine BESYO mezunları yani beden eğitimi öğretmenleri istihdam edilirler. Gençlik ve spor bakanlığında antrenör olarak görev alabilirler. Ayrıca burada yine spor uzmanı olarak da çalışabilirler. Antrenör unvanı ile özel spor akademilerinde de iş imkanı bulunmaktadır. Özel sektörde spor akademilerinde çalışabilirler ve buralarda spor uzmanlığı görevini de üstlenirler.