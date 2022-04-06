Bedel ne demek, ne anlama gelir? TDK'ya göre bedel ödemenin sözlük anlamları

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Bedel sözcüğü günümüzde her bireyin kullanabileceği bir kelimedir. Bedel sözcüğünün TDK'da birçok anlamı bulunuyor. Herkes tarafından kullanılan bedel kelimesi, değer anlamına sahiptir.

Bedel Ne Demek, Ne Anlama gelir?

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TDK'ya Göre Bedel Ödemenin Sözlük Anlamları

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