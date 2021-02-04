Bedava Sirke Baldan Tatlıdır atasözünün anlamı ve örnek cümle içinde kullanımı (TDK)
Atasözleri her yerde karşımıza çıkan, özü ve manası derin sözlerdir. Bu sebeple öğüt verirken ya da bir olayı değerlendirirken sıklıkla karşımıza çıkarlar. Sık kullanılan atasözlerinden biri de bedava sirke baldan tatlıdır atasözüdür. Peki, bedava sirke baldan tatlıdır atasözü ne anlama gelir? Bu atasözünü cümle içinde nasıl kullanırız? İşte bedava sirke baldan tatlıdır sözünün anlamı ve cümle içinde kullanımı.
Bedava sirke baldan tatlıdır atasözü, bedava olarak elde edilen, para verilmeden alınan şeylerin insanın hoşuna gittiği anlamına gelmektedir.
Bedava Sirke Baldan Tatlıdır Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?
Bir nesne ya da bir yiyecek bedava olarak, emek verilmeden elde ediliyorsa, bu durum insana haz vermektedir. Sirke acı olmasına rağmen bedavaysa ve bal tatlı olmasına rağmen paralıysa, bazı insanlar bedava olduğu için acı olan sirkeyi seçebilirler. Bu durumun alışkanlık haline gelmesi kötüdür. Bu tip insanlar toplum içinde bedavacı olarak bilinirler.
Bedava Sirke Baldan Tatlıdır Atasözünün Cümle İçinde Kullanımı
Bedava sirke baldan tatlıdır diye iki kilometre yol gidip dalından üzüm toplamış.
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