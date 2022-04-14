Become 2. Ve 3. Hali Nedir? Become Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Become sözcüğüyle eş anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır:
1- Accrur 2- Come True 3- Take Place 4- Happen 5- Be Present
Become 2. ve 3. Hali Nedir?
2. Hali - Became
3.Hali - Become
Become Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler
İkinci Hali ile Örnek Cümleler
1- It was became a huge surprise for us
Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu.
2- The incident you're talking about became last week, not yesterday.
Bahsettiğin olay dün değil geçen hafta oldu.
3- Frankly speaking, This blue jacket didn't became you at all.
Açıkçası, bu mavi ceket sana hiç yakışmadı.
Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler
1- The clothes you become suit you very well.
Yeni aldığın kıyafetler sana çok yakışmış
2- While she was right, she become wrong because she reacted very harshly.
Çok sert tepkiler gösterdiği için haklıyken haksız duruma düşmüş.