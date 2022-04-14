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Become 2. Ve 3. Hali Nedir? Become Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Become 2. Ve 3. Hali Nedir Become Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Become kelimesi İngilizcede vuku bulmak ve gerçekleşmek anlamına gelir. Mevcut konumu ya da özellikleri değişen nesneler ve kişiler için de aynı kelime kullanılır. Become sözcüğü mecazen yakışmak ve üstünde güzel durmak demektir. Bu kelime birçok tamlamada da yer alır. Örneğin become a candidate seçimlerde aday olmak anlamına gelir. Become fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nelerdir sizin için örnek cümlelerle birlikte derledik.

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 Become sözcüğüyle eş anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır:

 1- Accrur 2- Come True 3- Take Place 4- Happen 5- Be Present 

 Become 2. ve 3. Hali Nedir? 

      2. Hali - Became

      3.Hali - Become 

 Become Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler 

 İkinci Hali ile Örnek Cümleler 

 1- It was became a huge surprise for us

 Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu. 

 2- The incident you're talking about became last week, not yesterday.

 Bahsettiğin olay dün değil geçen hafta oldu. 

 3- Frankly speaking, This blue jacket didn't became you at all.

 Açıkçası, bu mavi ceket sana hiç yakışmadı. 

 Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler 

 1- The clothes you become suit you very well.

 Yeni aldığın kıyafetler sana çok yakışmış 

 2- While she was right, she become wrong because she reacted very harshly.

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 Çok sert tepkiler gösterdiği için haklıyken haksız duruma düşmüş.

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