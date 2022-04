Become 2. Ve 3. Hali Nedir? Become Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Become sözcüğüyle eş anlamlı olan diğer kelimeler şunlardır:

1- Accrur 2- Come True 3- Take Place 4- Happen 5- Be Present

Become 2. ve 3. Hali Nedir?



2. Hali - Became

3.Hali - Become

Become Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler

İkinci Hali ile Örnek Cümleler

1- It was became a huge surprise for us

Bizim için çok büyük bir sürpriz oldu.

2- The incident you're talking about became last week, not yesterday.

Bahsettiğin olay dün değil geçen hafta oldu.

3- Frankly speaking, This blue jacket didn't became you at all.

Açıkçası, bu mavi ceket sana hiç yakışmadı.

Üçüncü Hali ile Örnek Cümleler

1- The clothes you become suit you very well.

Yeni aldığın kıyafetler sana çok yakışmış

2- While she was right, she become wrong because she reacted very harshly.

Çok sert tepkiler gösterdiği için haklıyken haksız duruma düşmüş.