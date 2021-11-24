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Beceri kelimesinin eş anlamlısı nedir? Becerinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

#TDK#Beceri#Nedir
Beceri kelimesinin eş anlamlısı nedir Becerinin eş anlamı ile örnek cümleler (TDK)

Konuşma ve yazma dilinde kelimeleri birçok açıdan ifade edebilmek ve anlatılmak istenen konunun değişik yollarla anlatılmasını sağlamak amacıyla kelimelerin eş anlamlısı olan kelimeler kullanılmaktadır. Eş anlamlı kelimeler anlatım zenginliği sağlaması bakımından oldukça önemli olmaktadır. Beceri kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler nelerdir? Türk Dil kurumuna göre beceri kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler hakkındaki tüm bilgileri sizler için derledik.

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Beceri kelimesi eski dönemlerde kullanılan bir kelime olup günümüzde yerini yetenek ve kabiliyet gibi eş anlamlısı olan kelimelere bırakmaktadır.

 Beceri Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler Nelerdir?

 Beceri kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler yetenek, kabiliyet, hüner, el çabukluğu, ustalık, zanaat, marifet, maharet kelimeleri olarak bilinmektedir. Beceri kelimesi eş anlamlısı olan kelimelerde genel olarak yetenek ifade etmektedir.

 Türk Dil Kurumuna Göre Beceri Kelimesinin Eş Anlamlısı Kelimeler İle İlgili Örnek Cümleler

 Türk Dil kurumuna göre beceri kelimesinin eş anlamlısı olan kelimeler ile ilgili örnek cümleler şöyledir;

 Bizim kızımız bu mahallede en maharetli kişidir.

 Oyma sanatında en ileri seviyelere gelerek zanaat sahibi bir kişi olmayı başardı.

 O kadar derli toplu bir insan ki evinde bu kadar hünerli olduğunu hemen anlamak mümkündür.

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 Çocukluğumda mahallede en kabiliyetli olarak kardeşimi seçtiklerinde az da olsa onu kıskanmıştım.

 Resim yapmaya başladığımda bu işin yetenek işi olduğunu zannederdim meğer iyi çalışma gerekliymiş.

 Yokluğunda ağladığımı görmesinler diye el çabukluğuyla öyle hızlı gözyaşlarımı silerdim ki hiç kimse ağladığımı anlamadı.

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#TDK#Beceri#Nedir

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