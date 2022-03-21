Bebeklerde dil bağı nasıl anlaşılır ve kendiliğinden geçer mi? Bebeklerde dil bağı tedavisi ve ameliyatı hakkında bilgiler

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Dil bağı bebeklerde görülebilen bir dil yapısı rahatsızlığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bazı bebeklerde yaşamın geri kalanında herhangi bir sorun yaşatmamaktadır. Fakat bazı bebeklerde emme ile ilgili sorunlara neden olmakta ve ilerleyen zamanlarda konuşma ve beslenme sorunları yaşatmaktadır.

Bebeklerde Dil Bağı Nasıl Anlaşılır?

Lingual Frenulum adı verilen dil bağı dildeki bağ yapısının normalden farklı olması durumudur. Bu durum normal dil hareketlerinin kısıtlanmasına sebep olmaktadır. Bebeklerde dil bağının belirtileri temelde emme ile ilgili sorunlarda anlaşılmaktadır. Normal emme eylemi esnasında bebeklerin dili alt diş etlerini kapatarak meme ucunun korunmasını sağlamaktadır. Dil bağı olan bebekler ise ağzını meme ucuna sabitleyememektedir. Bu şekilde bebeklerde dil bağının olup olmadığı anlaşılabilir.

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Bebeklerde dil bağının olup olmamasını anlamak büyük önem taşımaktadır. Bazı belirtiler ile dil bağının bulunup bulunmadığı anlaşılabilir. Bu belirtiler şunlardır:

- Bebeklerin dudaklarının meme başını tam kapatamaması

- Ememeyen bebeklerin çiğnemeyi denemesi

- İdeal ağırlığa ulaşma ile ilgili problemler görülmesi

- Emzirme süresinin uzun sürmesi

- Beslenmeden önce huzursuzlanma

- Sürekli acıkma durumu dil bağının belirtileri arasındadır.

Dil Bağı Kendiliğinden Geçer Mi?

Dil bağı olan bazı çocuklarda zaman içerisinde biraz gevşemeler olabilir. Ayrıca bazı çocuklarda dil bağı devam etmektedir. Buda beslenme ve konuşma problemlerine neden olmaktadır. Yeni doğan bebeklerde bu durum erkek çocuklarda daha yaygın görülmektedir.

Dil bağının ağız tabanı ile dilin uç kısmında yer alması dil ucunun küt, çatallı yada kalp şeklinde görülmesine neden olabilmektedir. Fakat dil bağı genellikle kolay bir şekilde tespit edilebilen bir durum değildir. Dil ile ağız tabanında herhangi bir noktada da dil bağı bulunabilmektedir. Dil bağı olan çocuklarda zamanla bu bağ gevşeyebilirken çoğu zaman kendiliğinden geçmemektedir. Bu nedenle tıbbi bir müdahale gerekebilmektedir.

Bebeklerde Dil Bağı Tedavisi

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Bebeklerde dil bağı tedavisi meydana gelen şikayetlerin ağır seyretmesi durumunda gündeme gelmektedir. Semptomatik olmayan çocuklarda genellikle bir işlem yapılmadan düzenli kontroller ile takip edilmektedir. Bu rahatsızlıkta tedavi kararı alınmış ise frenektomi olarak isimlendirilmiş prosedürlere başvurulmaktadır.

Frenektominin uygulanma zamanı genellikle yaşamın ilk altı günü ve on sekiz günü içerisinde yapılmaktadır. Fakat bebekler 6 aydan büyük ise anestezi ihtiyacı olabilmektedir. Bu ameliyat bebeğin durumuna göre değişmektedir.

Dil Bağı Ameliyatı Hakkında Bilgiler

Frenektomi adı verilen ve basit bir cerrahi operasyon olan dil bağı ameliyatı çocukların durumuna göre anestezi kullanılarak veya kullanılmadan yapılmaktadır. İşlem öncesi hekimler ilk olarak lingual frenulumun yapısını incelemek için dilin yukarıya kaldırılması gerçekleştirilir. Bu sayede dil gerginleşir ve makas veya cerrahi alet ile ağız tabanına kesiler atılır. Bu işlem oldukça kısa sürmektedir. İlgili bölgede az sinir olması sebebiyle ve kan damarının olmaması nedeniyle bir belirgin rahatsızlık görülmez.

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Oluşan kanama ise genellikle damlama şeklindedir. Hafif bası ile kontrol altına alınabilir. Bu ameliyat sonrasında bebekler rahat bir şekilde emebilmektedir. Bu işlem için dil bağının çok kalın olduğu durumlarda ekstra tamir içeren prosedüre başvurulur. Bu prosedürün adı ise frenulopsti adı verilmektedir. Ameliyat sonrasında ise görülen pek çok şikayette azalmalar görülmektedir.