Bebekler Kaçıncı Ayda Oturur? Bebekler Kaçıncı Haftada Oturur?

Bebekler gelişme sürecinde destekli veya desteksiz olarak oturabilir. 4. ayda bebekler destekli bir şekilde oturabilir. 6 ile 8 aylık olduklarında destek almadan kendi kendine kolayca oturabilir.

Bebekler Kaçıncı Ayda Oturur?

Bebeklerin oturması ve yürümesi her anne ve babayı ilgilendiren bir durumdur. Bebeklerin tam olarak hangi zamanlarda oturabileceği merak edilen bir konudur. Bebekler genellikle 4 aylıkken destek alarak oturma pozisyonuna gelebilir. 6 ile 8 aylık arasında olan bebekler destek almadan kendileri oturabilir.

Bebekler Kaçıncı Haftada Oturur?

Bebeklerin kaçıncı haftada oturabileceği merak edilen bir konudur. Bebekler 24. haftalık olduklarında kendi kendine kolayca oturabilir ve hareket edebilir.