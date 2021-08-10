Bebekler Ayda Kaç Kilo Almalı? Bebeklerin Alması Gereken Ortalama Kilolar..
Yeni doğan bebeklerle ilgili anne ve babalar bazı konularda endişe duyabiliyor. Özellikle bebeklerinin 1 ay içerisinde kaç kilo alması gerektiğini merak ederek araştırma yapabiliyor. Bebeklerin alması gereken ortalama kilolar anne ve baba bireyler tarafından internet başta olmak üzere birçok kaynakta araştırılabiliyor. Bebekler ayda kaç kilo almalı? Bebeklerin alması gereken ortalama kilolar hakkında tüm detayları derledik.
Bebekler gelişme süresi içinde beslenmesine göre kilo almaya başlayacaktır. İlk 6 ay bebeğin gelişimi için oldukça önemlidir. Bebekler ilk 6 ay içerisinde 600 gram ile 1000 gram arasında değişebilir.
Bebekler Ayda Kaç Kilo Almalı?
Bebeklerin gelişiminde takip edilmesi gereken detaylardan biri de, kilolarıdır. Bebeklerin sağlıklı olarak beslenmesi onların kilo almasına yardımcı olacaktır. 1 ay içerisinde bebeklerin kaç kilo alacağı da, annelerin çok merak ettiği bir konudur. Bebekler ilk 6 ay içerisinde 600 gram ile 1000 gram arasında kilo alabilir.
Bebeklerin Alması Gereken Ortalama Kilolar
Bebeklerin ilk 6 ayı oldukça önemlidir. İlk 6 aydan sonra bebeklerin gelişimi yavaşlar. İlk 6 ay boyunca bebeklerin alacağı kilolar 650 gram ile 1100 gram arasında değişebilir.