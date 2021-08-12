Bebek Cinsiyeti Kaçıncı Haftada Belli Olur? Erkek, Kız Bebeğin Cinsiyeti Kaçıncı Ayda Netleşir?

Hamile kadın kadınlar bebeklerinin cinsiyetini öğrenmek için oldukça heyecanlanabiliyor. Bebek cinsiyeti 13. ve 16. hafta arasında doktorlar tarafından tespit edilebiliyor.

Bebek Cinsiyeti Kaçıncı Haftada Belli Olur?

Kadınlar doğası gereği hamile kalarak, bebek sahibi olabiliyor. Anne ve baba adayları bebeklerinin cinsiyetini ne zaman öğrenebileceğini araştırabiliyor. Bebek cinsiyetinin kaçıncı haftada öğrenilebileceği araştırılan bilgiler arasında yer alıyor. Bireyler hamileliğin 13. ve 16. haftasında bebeklerinin cinsiyetini öğrenebilir.

Doktorlar gerekli olan inceleme işlemlerini yaparak bebeklerin cinsiyetlerini kısa süre içinde öğrenebiliyor. Bireyler öncelikle hamileliğin en az 13. haftasını beklemesi gerekiyor. 13. haftadan önce cinsiyet tespiti yapmak çok doğru bir işlem değildir. Kesin bir sonuca varmak için belirlenen sürelerde kontrol yapılması gerekir.

Erkek, Kız Bebeğin Cinsiyeti Kaçıncı Ayda Netleşir?

Bireylerin merak ettiği konulardan birisi de, çocuklarının cinsiyetini öğrenme süresidir. Bebeklerin cinsiyetinin hangi ayda öğrenileceği anne ve baba adaylarının heyecanlı bir şekilde araştırma yaptığı bir konudur. Hamileliğin 3. ve 4. ayları cinsiyet öğrenmek için yeterli bir zamandır.