Beat ne demek? Beat nedir? Beat yapmak ne anlama gelir?

Beat, rap şarkılar için oluşturulmuş, bu şarkıların arka planındaki ritmik düzenleme ve alt yapısına denmektedir.

Beat Ne Demek?

Rap şarkının duygusunu ön plana çıkarmak amacıyla beat oldukça önem taşır. Genellikle şarkı ile uyumlu kullanılan beatlerin bazen şarkı sözlerinden daha çok sevildiği görülmektedir.

Yaygın olarak kullanılan beat, ölçülü şekilde uygun bir tempo ile hazırlandığında kulağa hoş gelen ritim olma özelliğini taşır. Bir rap şarkısı yazılacaksa, öncesinde kesinlikle kaliteli bir beat oluşturulmalıdır. Ya da ''beatmaker'' adı verilmiş, bu işin ehli olan kişilerden beat satın alarak da işe başlamak doğru olacaktır. Şayet kendiniz hazırlamak istiyorsanız öncesinde öğrenilmesi gereken beatmake adı verilen bir program mevcuttur. Beatmake programlarının günümüzde birçok versiyonu oluşturulmuşsa da en sık kullanılanlar arasında FL Stüdio, Cubase, Darkwawe Studios programları yerini almıştır. Beat yapmak deyimi de aslında, tüm bu süreçlerin özeti olarak nitelendirilebilir.