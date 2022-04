Beat 2. Ve 3. Hali Nedir? Beat Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Haberin Devamı

Beat kelime anlamı Türkçe dilinde Dövmek, vurmak anlamına gelmektedir. İngilizce de Beat fiilinin 2. hali ilk hali ile aynı yazılmakta ve okunmaktadır. 3. hali olarak Beaten şeklinde fiil dönüşmektedir.

Beat 2. ve 3. Hali Nedir?

Beat İngilizce de fiildir ve mastar halidir. İngilizce de beat 1. ve 2. hali aynı şekilde kullanılırken 3. fiil hali Beaten olarak değişmektedir. İngilizce de irregular verbs Türkçede düzensiz filler şeklinde bilinen tablo da bu gibi birçok dönüşen fiiller grubu bulunmaktadır. Bu anlamda doğru zamanlamada kullanılmak üzere bu düzensiz fiiller tablosu iyi öğrenilmeli ve doğru anlaşılmalıdır.

Beat Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri ile Örnek Cümleler Nasıl Kurulur?

Beat fiilinin ilk ve ikinci hali aynı şekilde yazılır ve okunur. 3. halinde ise Beaten olarak fiil dönüşür Örnek cümlelerde kullanılacak olursa; I beat, you beat he beat, she beat, it beat, we beat you beat they beat olarak ilk halidir aynı zamanda ikinci hali de aynı şekilde yazılıp okunmaktadır.



3. haline örnek verilmesi gerekirse; I have beaten, you have beaten, he/she/it has beaten, we have beaten, you have beaten, they have beaten olarak ifade edilmektedir.