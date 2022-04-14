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Be 2. Ve 3. Hali Nedir? Be Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Be 2. Ve 3. Hali Nedir Be Fiilinin İkinci Ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler

Be 2. ve 3. hali İngilizce de sıklıkla kullanılan fiiller içerisinde yer almaktadır. Özellikle kullanıl alanı bakımından önem taşıyan fiiller arasında yer almaktadır. Bu bakımdan Be 2. ve 3. hali fiili ile ilgili detayları öğrenebilir ve sonrasında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Be 2. ve 3. hali nedir ve Be fiilinin ikinci ve üçüncü zaman halleri nedir örnekleri ile birlikte derledik.

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 Be 2. ve 3. hali İngilizce de kullanılması gereken ve sıkça kullanılan filler arasında yer almaktadır. Bu bağlamda bu fiillerin iyi öğrenmek ve doğru anlamak önemlidir. 

 Be 2. ve 3. Hali Nedir? 

 Be yani (olmak) fiili, geçmiş zaman ya da İngilizce past tense olarak adlandırılır. Kullanım sırasında geçmiş anlamında kullanıldığında 2. halinin kullanılmasını sağlamaktadır. Be fiilinin 2. hali özne yani kim sorusuna yanıt arar ve was ya da were şeklinde kullanılır. Öznenin 2. hali you 3. hali he/she olmaktadır. you, we, they ise fiilin ikinci hali were olmaktadır. 

 Be Fiilinin İkinci ve Üçüncü Zaman Halleri İle Örnek Cümleler Nasıl Kurulmalıdır? 

 Olmak fiili olarak ingilizce de kullanılan (Be) fiili geçmiş zaman bir konu aktarılması istendiğinde 2. hali were olarak cümleye devam edilmelidir. Örnek verilmek istenirse; be fiilinin 2. hali you were 3. haline örnek verilirse He’s done this before olarak örnekleme yapılabilir. Düzensiz fiiller yani irregular verbs bir tablo halindedir detaylara bakılmalı ve bu fiiller mutlaka öğrenilmelidir.

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