Bcaa Nedir Ve Ne İşe Yarar? Bcaa Kullanımı, Yararları Ve Zararları Hakkında Bilgi

BCAA ( Branch Chain Amino Acid) protein türlerinden birisidir Üç ayrı aminoasit bir araya getirilerek aminoasit zincirini oluşturur. BCAA fitness ile uğraşanların beslenme programlarında yer alan bir takviye gıda olarak bilinir.

BCAA Nedir ve Ne İşe Yarar?

Branch Chain Amino Acid (BCAA) en yaygın kullanılan protein türlerin biridir. Özellikle kas yapılanmaları ve kas yenilenmeleri için BCAA kas gelişimini sağlamaktadır. BCAA'nın içeriğinde bulunan lösin, valin ve izolösin adı verilen üç değişik türde aminoasid bulunmaktadır. Vücudun protein ihtiyacını karşılamakta etkili olan BCAA sporcuların en gerekli ek takviyelerinden birisidir. Vücut genel olarak bu aminoasitleri üretmediği için sporcu diyetlerinde bu aminoasitlerin dışarıdan alınması gerekmektedir. BCAA kullanımının ardından kas gelişimi ile fiziksel performans konusunda önemli farklar ortaya çıkar. Böylece BCAA vücudun protein ihtiyacını karşılar.

BCAA Kullanımı, Yararları ve Zararları Hakkında Bilgi

BCAA uzun süre performans artırmak için çalışan sporcular için oldukça faydalı olacaktır. Antrenman sırasında enerji üretimini sağlayan BCAA karaciğerlerden çok kaslarda etkileşime geçer. Kaslardaki protein sentezinde görev alan BCAA kan şekerini düzenlemekte etkilidir. Bunun yanı sıra BCAA kas ve karaciğerde yer alan şekeri koruduktan sonra hücrelerinin de kandan şeker alımını oluşturur. BCAA, sporculardaki kas kütlelerini arttırmak için kullanılır.

Kan şekerini de dengeleyen BCAA kas yorgunluğu ile kas kaybını azaltmaya yardımcı olur. Yararları oldukça fazla olarak kabul edilen BCAA'nın yanlış kullanımda çeşitli zararları da ortaya çıkabilir. Özellikle de günlük olarak 35 gramdan fazla BCAA alınmamalıdır. Eğer günlük 35 gramdan fazla BCAA tüketilir ise kandaki toksik oranı da artar. Bu takviye gıdanın ALS hastalarını olumsuz yönde etkilediği de görülmektedir. BCAA günlük doğru dozlarda kullanıldığı takdirde oldukça güvenilir bir supplement olarak bilinir.

BCAA şu şekilde kullanılmaktadır;

BCAA ağır spor yapılan antrenman günlerinde ortalama 20 gram kadar kullanılmalıdır.

Bu supplement antrenmandan önce, antrenman sırasında ve sonrasında da tüketilebilir.

Sporcular diyetlerinde yeterli protein alırlarsa herhangi bir takviye alımına gerek kalmaz.

Ağır antrenmanların yanı sıra zorlu yarışmalar öncesinde de BCAA takviye gıda kullanıldığında işe yarar.

BCAA Kilo Verdirir mi?

Sporcular için önemli bir takviye olan BCAA özellikle antrenmanlar öncesinde ve antrenman esnasında kullanılmaktadır. Kas kaybını ve kas yorgunluğunu alan BCAA takviyesi doğru miktarlarda kullanıldığı takdirde çok olumlu sonuçlar ortaya çıkabilir. BCAA kullanılırken doz aşımı olmamalıdır. Özellikle 35 gramdan fazla BCAA kullanımı sağlık sorunlarına yol açabilir. Ayrıca üç temel amino asitten oluşan BCAA kas büyümesini arttırarak enerji sağlamaktadır.

Kişinin egzersiz performansını da arttıran BCAA kilo vermeye de yardımcı olmaktadır. Egzersiz sonrası yorgunluğu azaltan BCAA zihinsel ve fiziksel yorgunluğu da ortadan kaldırır. Özellikle yağ kaybettiren diyetlerin etkisini de arttıran BCAA vücuttaki insülin duyarlılığını arttırarak yağ yakımını sağlar. BCAA takviyesi karbonhidrat oranı düşük olan diyetler ile birlikte de kullanılır.

BCAA İle İlgili Merak Edilenler

Spor yapan kişilerin en çok kullandığı takviyelerden birisi olan BCAA günlük önerilen dozda kullanılmalıdır. BCAA dozu kişinin vücut kütle ağırlığına göre belirlenmektedir. Buna göre kilogram başına 200 mg öneriliyor. O nedenle bir kişinin günde en az 15 gram BCAA kullanması gerekir.