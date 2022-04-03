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Bbva ne demek ve açılımı nedir? Bbva neyin kısaltması

Bbva ne demek ve açılımı nedir Bbva neyin kısaltması

Günlük hayatımızda çok sık karşılaştığımız BBVA kelimesi, Garanti Bankası ile ilişkili bir kavramı ve durumu içermektedir. Bankacılık sektöründe sıklıkla kullanılan BBVA kavramı, bir açılımın kısaltılmış halidir. Garanti Bankası'nın ortaklık içerisinde olduğu bir kurumun temsilidir. BBVA kelimesinin açılımını merak ediyorsanız tüm detayları ile derledik.

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BBVA kelimesi bankacılık sektörüne ait bir anlam içermektedir. İspanya bağlantılı bir bankanın kısaltılmış hali olarak kullanılır. 

 BBVA Kelimesinin Açılımı Nedir? 

 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria olarak bilinen uzun ismin kısaltılması BBVA olarak kullanılmaktadır. Hem söylenişinin zor hem de oldukça uzun olmasından dolayı bu banka ismi BBVA olarak kullanıldığında daha pratik olmaktadır. 

 BBVA Ne Anlama Gelmektedir? 

 Televizyon dünyasında ve internet içerisinde sık sık denk gelinen BBVA kelimesinin ne anlama geldiği çok merak edilmektedir. Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, bir diğer adı ile BBVA, İspanya çıkışlı bir bankadır. 1857 senesinde Banco Bilbao Vizcaya adı ile açılan BBVA, 1999 senesinde ise Argentaria ile birleştikten sonra BBVA kısa adı ile anılmaya başlamıştır. Bankanın merkezi Bilbao’da yer almaktadır. BBVA, İspanya’nın en büyük ikinci bankasıdır. Oldukça geniş bir müşteri yelpazesine sahip olan bankanın Garanti Bankası ile ortak çalışmaları bulunmaktadır. 

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 Garanti Bankası ve BBVA Arasındaki Bağlantı Nedir? 

 BBVA, Garanti Bankası'ndan hisse alarak ortak bazı finansal çalışmalara adım atmış bir kurumdur. Bu nedenle Garanti Bankası adında da geçmektedir.

 

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