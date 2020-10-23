MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
Haberler Eğitim HaberleriBazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
GeriEğitim Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Eğitim
AA
Haber Giriş: 23.10.2020 - 01:40 | Son Güncelleme:

Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Bazı üniversitelerin bünyesinde yeni fakülte ve enstitüler kuruldu
Abone Olgoogle-news

Bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı fakülte ve enstitü kurulması ve kapatılmasıyla adlarının değiştirilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara göre, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı Spor Bilimleri Fakültesi, Balıkesir Üniversitesine bağlı Hukuk Fakültesi, Kayseri Üniversitesine bağlı Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hitit Üniversitesi ve İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim enstitüleri kuruldu.

KAPATILAN ENSTİTÜLER

Hitit Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile İstanbul Gedik Üniversitesine bağlı Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ve Sağlık Bilimleri Enstitüsünün kapatılması kararlaştırıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı Mühendislik Fakültesinin adı Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi olarak değiştirildi.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle